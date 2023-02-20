20 февраля начинается Масленица 2023, которая продлится до 26 числа. На Масленичной неделе нельзя есть мясо, но можно сыр и другие молочные продукты и, конечно, блины. Наши предки считали, что с помощью масленичных блинов можно защитить себя от зла, разбогатеть и обрести суженого. Чтобы это осуществилось, проводили масленичные гадания.
- Гадания на Масленицу 2023 - привлекаем удачу, любовь и деньги
- Масленица 2023 - обряд для счастья, богатства и долголетия на весь год
Гадания на Масленицу 2023 - привлекаем удачу, любовь и деньги
Наши предки по блинам на Масленицу строили предсказания на весь год.
Гадание по блинам на благополучие
- Если первый блин легко переворачивается, значит, год пройдет благополучно, если же плохо отделяется от сковороды - будет непростой период.
- Если на Масленицу получаются тонкие, красивые и румяные блины - жизнь будет легкой, если толстые - быть тяжелым испытаниям.
- Если в среду поесть горох, а в четверг блинов, то будешь жить в достатке весь год.
- Чем больше на Масленицу блинов напечешь - тем счастливее будет год.
Существовало поверье и касательно того, как правильно есть блины на Масленицу. Сейчас многие едят блины с ножом и вилкой. Так вот: масленичные блины нужно есть только руками - ножи и вилки могут навлечь беду.
Гадание на замужество по первому блину
Девушки на Масленицу следили за тем, какими выходят блины - верили, что по ним можно увидеть свое будущее.
- Если первый испеченный блинчик перевернулся с легкостью - в этом году девушка выйдет замуж, а если прилип к сковороде - еще три года быть одной.
- Если у блина края получаются ровные - замужество будет счастливым, а если края рваные - нужно присмотреться к избраннику.
- Если блин на сковороде запекся посередине, то муж будет верным, а если припекся сбоку - то нет.
- Сколько крупных дырочек в блине - столько будет детей.
Гадание на замужество по последнему блину
На Масленицу на стол ставили блины без начинок и с начинками. Девушки обращали внимание, какой последний блин им достанется. По начинке гадали на мужа:
- с маслом - будет ласковый;
- со сметаной - мягкий и нерешительный;
- с творогом - будет хорошим хозяином и отцом;
- с вареньем - юморной и душа компании;
- с икрой - богатый;
- без начинки - спокойный и немного скучный.
Масленица 2023 - обряд для счастья, богатства и долголетия
Чтобы быть счастливым и богатым весь год, существовал и особый обряд на Масленицу. Считалось, что нужно испечь и съесть три разных блина:
- первый блин - с маслом, чтобы все в жизни легко удавалось, шло как по маслу;
- второй блин - с медом, чтобы липли деньги;
- третий блин - с изюмом, чтобы скопить много денег.
Кроме этого, нужно угостить блинами 9 человек - так вы прибавите себе больше лет жизни.