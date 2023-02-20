Гадания на Масленицу / depositphotos.com

20 февраля начинается Масленица 2023, которая продлится до 26 числа. На Масленичной неделе нельзя есть мясо, но можно сыр и другие молочные продукты и, конечно, блины. Наши предки считали, что с помощью масленичных блинов можно защитить себя от зла, разбогатеть и обрести суженого. Чтобы это осуществилось, проводили масленичные гадания.

Гадания на Масленицу 2023 - привлекаем удачу, любовь и деньги

Наши предки по блинам на Масленицу строили предсказания на весь год. 

Гадание по блинам на благополучие

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  • Если первый блин легко переворачивается, значит, год пройдет благополучно, если же плохо отделяется от сковороды - будет непростой период.
  • Если на Масленицу получаются тонкие, красивые и румяные блины - жизнь будет легкой, если толстые - быть тяжелым испытаниям.
  • Если в среду поесть горох, а в четверг блинов, то будешь жить в достатке весь год.
  • Чем больше на Масленицу блинов напечешь - тем счастливее будет год.

Существовало поверье и касательно того, как правильно есть блины на Масленицу. Сейчас многие едят блины с ножом и вилкой. Так вот: масленичные блины нужно есть только руками - ножи и вилки могут навлечь беду.

Гадание на замужество по первому блину 

Девушки на Масленицу следили за тем, какими выходят блины - верили, что по ним можно увидеть свое будущее.

  • Если первый испеченный блинчик перевернулся с легкостью - в этом году девушка выйдет замуж, а если прилип к сковороде - еще три года быть одной.
  • Если у блина края получаются ровные - замужество будет счастливым, а если края рваные - нужно присмотреться к избраннику.
  • Если блин на сковороде запекся посередине, то муж будет верным, а если припекся сбоку - то нет.
  • Сколько крупных дырочек в блине - столько будет детей.

Гадание на замужество по последнему блину 

На Масленицу на стол ставили блины без начинок и с начинками. Девушки обращали внимание, какой последний блин им достанется. По начинке гадали на мужа:

  • с маслом - будет ласковый;
  • со сметаной - мягкий и нерешительный;
  • с творогом - будет хорошим хозяином и отцом;
  • с вареньем - юморной и душа компании;
  • с икрой - богатый;
  • без начинки - спокойный и немного скучный.

Масленица 2023 - обряд для счастья, богатства и долголетия 

Чтобы быть счастливым и богатым весь год, существовал и особый обряд на Масленицу. Считалось, что нужно испечь и съесть три разных блина:

  • первый блин - с маслом, чтобы все в жизни легко удавалось, шло как по маслу;
  • второй блин - с медом, чтобы липли деньги;
  • третий блин - с изюмом, чтобы скопить много денег.

Кроме этого, нужно угостить блинами 9 человек - так вы прибавите себе больше лет жизни. 

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