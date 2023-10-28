Эта поминальная суббота ранее проходила в ноябре.

Вслед за Дмитриевской родительской субботой идет еще одна - Кузьмина поминальная суббота, которая ранее отмечалась в ноябре. Почему ее перенесли, о традициях и запретах этого дня - рассказываем в материале.

Когда поминальная суббота по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому все даты непереходящих (те, которые не меняются) праздников сдвинулись на 13 дней раньше, в том числе родительские субботы. Поэтому Дмитриевская родительская суббота отмечалась в этом году по новому церковному календарю 21 ноября. Вслед за ней идет еще одна поминальная суббота - Кузьмина. Она официально церковью не признана, но ее отмечают по давней традиции.

Кузьмина поминальная суббота проходит накануне праздника Космы и Дамиана, который по новому церковному календарю будет 1 ноября. Соответственно поминальный день по новому стилю выпадает на 28 октября (по старому стилю 11 ноября).

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Кузьмина родительская суббота - что можно делать и как правильно поминать

В этот день традиционно поминают умерших родственников и близких: идут в храм, чтобы помолиться и поставить свечу за упокой души умерших. Если нет возможности пойти в церковь, то помолиться можно дома - искренняя молитва о прощении грехов помогает душам обрести покой. Также в этот день навещают могилки на кладбище, приводят их в порядок. Хорошо подать милостыню, совершить какое-то благое дело.

Мирские заботы лучше оставить, а все необходимое сделать накануне, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах.

Кузьмина поминальная суббота - что нельзя делать

В родительскую субботу есть ряд запретов, в этот день не следует:

веселиться, устраивать шумные застолья;

поминать умерших алкоголем;

вспоминать об умерших плохо, с обидой или злостью;

ругаться, злословить и завидовать;

отказывать в помощи и милостыне.

Также не следует оставлять пищу и алкоголь на могилах - лучше зажечь свечу и помолиться. Прямого запрета на работу в этот день нет.

Ранее мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.

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