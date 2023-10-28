Вслед за Дмитриевской родительской субботой идет еще одна - Кузьмина поминальная суббота, которая ранее отмечалась в ноябре. Почему ее перенесли, о традициях и запретах этого дня - рассказываем в материале.
- Когда поминальная суббота по новому и старому календарю
- Кузьмина родительская суббота - что можно делать и как правильно поминать
- Кузьмина поминальная суббота - что нельзя делать
Когда поминальная суббота по новому календарю
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому все даты непереходящих (те, которые не меняются) праздников сдвинулись на 13 дней раньше, в том числе родительские субботы. Поэтому Дмитриевская родительская суббота отмечалась в этом году по новому церковному календарю 21 ноября. Вслед за ней идет еще одна поминальная суббота - Кузьмина. Она официально церковью не признана, но ее отмечают по давней традиции.
Кузьмина поминальная суббота проходит накануне праздника Космы и Дамиана, который по новому церковному календарю будет 1 ноября. Соответственно поминальный день по новому стилю выпадает на 28 октября (по старому стилю 11 ноября).
Кузьмина родительская суббота - что можно делать и как правильно поминать
В этот день традиционно поминают умерших родственников и близких: идут в храм, чтобы помолиться и поставить свечу за упокой души умерших. Если нет возможности пойти в церковь, то помолиться можно дома - искренняя молитва о прощении грехов помогает душам обрести покой. Также в этот день навещают могилки на кладбище, приводят их в порядок. Хорошо подать милостыню, совершить какое-то благое дело.
Мирские заботы лучше оставить, а все необходимое сделать накануне, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах.
Кузьмина поминальная суббота - что нельзя делать
В родительскую субботу есть ряд запретов, в этот день не следует:
- веселиться, устраивать шумные застолья;
- поминать умерших алкоголем;
- вспоминать об умерших плохо, с обидой или злостью;
- ругаться, злословить и завидовать;
- отказывать в помощи и милостыне.
Также не следует оставлять пищу и алкоголь на могилах - лучше зажечь свечу и помолиться. Прямого запрета на работу в этот день нет.
Ранее мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.