В Украине ежегодно 19 января празднуют Крещение Господне. Главной традицией этого дня является купание в проруби в природном водоеме - озере или реке. Этот обычай впервые возник в начале 19 века, а популярность приобрел в 80-ых годах 20 века. Некоторые люди верят, что крещенские купания "смывают" грехи с человека и дарят ему очищения. Другие купаются для закалки и оздоровления. Считается, что вода в этот день имеет целительную силу и дарит здоровье на весь год. Однако при окунании в прорубь важно придерживаться некоторых правил, иначе можно застудиться или даже серьезно заболеть.
Как правильно окунаться в прорубь
К крещенским купаниям нужно готовиться заранее, особенно если вы новичок и никогда ранее не окунались.
- За две недели до купаний нужно подготовить организм: обтираться холодной водой, принимать горячий душ, выходить на улицу в домашней одежде на короткое время (не больше 5 минут).
- Новичкам не следует купаться при температуре ниже -5 градусов.
- Не стоит проводить крещенские купания в диких и неподготовленных местах. Выбирайте людную и оборудованную прорубь с присутствием спасателей. 19 января во многих городах подготавливают прорубь в форме креста, обустраиваются безопасные подходы к ней, дежурят полицейские, спасатели и медслужба.
- За час до ныряния нужно поесть. В день купаний категорически запрещено употребление алкоголя.
- Перед окунанием нужно провести небольшую разминку или пробежаться на месте.
- К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, например, в резиновых тапочкаъ.
- Женщинам рекомендуется окупаться в рубашке.
Купание в проруби: пошаговая инструкция
- Перед окунанием сделайте разминку. Быстро снимите с себя одежду и постепенно спускайтесь в воду.
- Категорически запрещено прыгать вниз голой и окунаться в воду, поскольку это может привести к шоку от холода.
- Новичку можно пробыть в воде не более 10 секунд. Опытные ныряльщики могут остаться в воде не больше чем на 30 секунд.
- Выйдя из воды, немного пробежитесь, насухо вытритесь и сразу же одевайтесь.
- После завершения процедуры выпейте горячий чай.
Кому нельзя купаться на Крещение
Купание в проруби противопоказано при наличии следующих болезней:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- недавние заболевания легких, перенесенная пневмония, астма;
- все заболевания сердечно-сосудистой системы;
- сахарный диабет;
- эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит;
- заболевания мочеполовой системы;
- кожно венерические заболевания.
Также категорически запрещено купаться беременным женщинам и детям до 7 лет. Не рекомендуется окунаться пожилым людям, поскольку это большой стресс для организма.
Крещенские купания: мнение церкви и врачей
Несмотря на то, что крещенские купания связывают с церковной традицией подражания Крещению Господнему, некоторые представили церкви скептично относятся к этому обычаю. Многие священники называют купания языческим и антихристианским обрядом и заявляют, что церковь никогда не имела традиции окунаться в прорубь в Крещение.
Есть также и священники, которые лояльно относятся к купаниям, хоть и признают, что эта традиция не имеет отношения к церкви: "Если есть здоровье и желание во славу Бога окунуться в ледяную воду - пожалуйста. Но при условии, что сначала вы исполните религиозный долг: посетите храм, исповедуетесь, причаститесь". Церковь также просит желающих соблюдать правила безопасности при окунании и не купаться при проблемах со здоровьем.
Врачи также предупреждают о ряде опасностей, угрожающих купающимся в ледяной воде. Резкое ныряние в ледяную воду может вызывать судороги, спазмы, аритмию и даже остановку сердца. Категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям, которые имеют проблемы со здоровьем. Также врачи предупреждают о риске развития импотенции, бесплодия, почечной недостаточности, цистита и других болезней при окунании. Особенную опасность крещенские купания представляют для детей.
Вам также может быть интересно:
- Праздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в этот месяц
- Крещенский сочельник 2021: когда и как празднуют, что можно и запрещено делать
- Народные приметы 14 января: что принято и нельзя делать в Васильев день
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram