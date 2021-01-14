Купание на Крещение Господне / фото ua.depositphotos.com

В Украине ежегодно 19 января празднуют Крещение Господне. Главной традицией этого дня является купание в проруби в природном водоеме - озере или реке. Этот обычай впервые возник в начале 19 века, а популярность приобрел в 80-ых годах 20 века. Некоторые люди верят, что крещенские купания "смывают" грехи с человека и дарят ему очищения. Другие купаются для закалки и оздоровления. Считается, что вода в этот день имеет целительную силу и дарит здоровье на весь год. Однако при окунании в прорубь важно придерживаться некоторых правил, иначе можно застудиться или даже серьезно заболеть.

Как правильно окунаться в прорубь

К крещенским купаниям нужно готовиться заранее, особенно если вы новичок и никогда ранее не окунались.

  • За две недели до купаний нужно подготовить организм: обтираться холодной водой, принимать горячий душ, выходить на улицу в домашней одежде на короткое время (не больше 5 минут).
  • Новичкам не следует купаться при температуре ниже -5 градусов. 
  • Не стоит проводить крещенские купания в диких и неподготовленных местах. Выбирайте людную и оборудованную прорубь с присутствием спасателей. 19 января во многих городах подготавливают прорубь в форме креста, обустраиваются безопасные подходы к ней, дежурят полицейские, спасатели и медслужба.
  • За час до ныряния нужно поесть. В день купаний категорически запрещено употребление алкоголя.
  • Перед окунанием нужно провести небольшую разминку или пробежаться на месте.
  • К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, например, в резиновых тапочкаъ.
  • Женщинам рекомендуется окупаться в рубашке.
Как купаться на Крещение / фото ГосЧС Украины

Купание в проруби: пошаговая инструкция

  1. Перед окунанием сделайте разминку. Быстро снимите с себя одежду и постепенно спускайтесь в воду. 
  2. Категорически запрещено прыгать вниз голой и окунаться в воду, поскольку это может привести к шоку от холода. 
  3. Новичку можно пробыть в воде не более 10 секунд. Опытные ныряльщики могут остаться в воде не больше чем на 30 секунд.
  4. Выйдя из воды, немного пробежитесь, насухо вытритесь и сразу же одевайтесь.
  5. После завершения процедуры выпейте горячий чай.

Кому нельзя купаться на Крещение

Купание в проруби противопоказано при наличии следующих болезней:

  • воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
  • недавние заболевания легких, перенесенная пневмония, астма;
  • все заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • сахарный диабет;
  • эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит;
  • заболевания мочеполовой системы;
  • кожно венерические заболевания.

Также категорически запрещено купаться беременным женщинам и детям до 7 лет. Не рекомендуется окунаться пожилым людям, поскольку это большой стресс для организма. 

Крещенские купания: мнение церкви и врачей

Несмотря на то, что крещенские купания связывают с церковной традицией подражания Крещению Господнему, некоторые представили церкви скептично относятся к этому обычаю. Многие священники называют купания языческим и антихристианским обрядом и заявляют, что церковь никогда не имела традиции окунаться в прорубь в Крещение. 

Есть также и священники, которые лояльно относятся к купаниям, хоть и признают, что эта традиция не имеет отношения к церкви: "Если есть здоровье и желание во славу Бога окунуться в ледяную воду - пожалуйста. Но при условии, что сначала вы исполните религиозный долг: посетите храм, исповедуетесь, причаститесь". Церковь также просит желающих соблюдать правила безопасности при окунании и не купаться при проблемах со здоровьем.

Врачи также предупреждают о ряде опасностей, угрожающих купающимся в ледяной воде. Резкое ныряние в ледяную воду может вызывать судороги, спазмы, аритмию и даже остановку сердца. Категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям, которые имеют проблемы со здоровьем. Также врачи предупреждают о риске развития импотенции, бесплодия, почечной недостаточности, цистита и других болезней при окунании. Особенную опасность крещенские купания представляют для детей.

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Автор: Екатерина Пулатова