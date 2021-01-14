Обычай окунаться в прорубь на Крещение произошел из 19 века.

В Украине ежегодно 19 января празднуют Крещение Господне. Главной традицией этого дня является купание в проруби в природном водоеме - озере или реке. Этот обычай впервые возник в начале 19 века, а популярность приобрел в 80-ых годах 20 века. Некоторые люди верят, что крещенские купания "смывают" грехи с человека и дарят ему очищения. Другие купаются для закалки и оздоровления. Считается, что вода в этот день имеет целительную силу и дарит здоровье на весь год. Однако при окунании в прорубь важно придерживаться некоторых правил, иначе можно застудиться или даже серьезно заболеть.

Как правильно окунаться в прорубь

К крещенским купаниям нужно готовиться заранее, особенно если вы новичок и никогда ранее не окунались.

За две недели до купаний нужно подготовить организм: обтираться холодной водой, принимать горячий душ, выходить на улицу в домашней одежде на короткое время (не больше 5 минут).

Новичкам не следует купаться при температуре ниже -5 градусов.

Не стоит проводить крещенские купания в диких и неподготовленных местах. Выбирайте людную и оборудованную прорубь с присутствием спасателей. 19 января во многих городах подготавливают прорубь в форме креста, обустраиваются безопасные подходы к ней, дежурят полицейские, спасатели и медслужба.

За час до ныряния нужно поесть. В день купаний категорически запрещено употребление алкоголя.

Перед окунанием нужно провести небольшую разминку или пробежаться на месте.

К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, например, в резиновых тапочкаъ.

Женщинам рекомендуется окупаться в рубашке.

Купание в проруби: пошаговая инструкция

Перед окунанием сделайте разминку. Быстро снимите с себя одежду и постепенно спускайтесь в воду. Категорически запрещено прыгать вниз голой и окунаться в воду, поскольку это может привести к шоку от холода. Новичку можно пробыть в воде не более 10 секунд. Опытные ныряльщики могут остаться в воде не больше чем на 30 секунд. Выйдя из воды, немного пробежитесь, насухо вытритесь и сразу же одевайтесь. После завершения процедуры выпейте горячий чай.

Кому нельзя купаться на Крещение

Купание в проруби противопоказано при наличии следующих болезней:

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

недавние заболевания легких, перенесенная пневмония, астма;

все заболевания сердечно-сосудистой системы;

сахарный диабет;

эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит;

заболевания мочеполовой системы;

кожно венерические заболевания.

Также категорически запрещено купаться беременным женщинам и детям до 7 лет. Не рекомендуется окунаться пожилым людям, поскольку это большой стресс для организма.

Крещенские купания: мнение церкви и врачей

Несмотря на то, что крещенские купания связывают с церковной традицией подражания Крещению Господнему, некоторые представили церкви скептично относятся к этому обычаю. Многие священники называют купания языческим и антихристианским обрядом и заявляют, что церковь никогда не имела традиции окунаться в прорубь в Крещение.

Есть также и священники, которые лояльно относятся к купаниям, хоть и признают, что эта традиция не имеет отношения к церкви: "Если есть здоровье и желание во славу Бога окунуться в ледяную воду - пожалуйста. Но при условии, что сначала вы исполните религиозный долг: посетите храм, исповедуетесь, причаститесь". Церковь также просит желающих соблюдать правила безопасности при окунании и не купаться при проблемах со здоровьем.

Врачи также предупреждают о ряде опасностей, угрожающих купающимся в ледяной воде. Резкое ныряние в ледяную воду может вызывать судороги, спазмы, аритмию и даже остановку сердца. Категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям, которые имеют проблемы со здоровьем. Также врачи предупреждают о риске развития импотенции, бесплодия, почечной недостаточности, цистита и других болезней при окунании. Особенную опасность крещенские купания представляют для детей.

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Автор: Екатерина Пулатова