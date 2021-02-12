Масленица - это народный праздник, который символизирует уход зимы.

Масленица - один из самых любимых и веселых народных праздников, который отмечается целую неделю. Этот старинный славянский праздник отмечается за неделю до начала Великого Поста, который длится 48 дней и заканчивается перед Пасхой.

Когда в Украине Масленица в 2021 году

Чтобы вычислить первый день Масленой недели, нужно отнять 56 дней от даты Пасхи. В этом году Пасху отмечают 2 мая, а Масляна начинается в понедельник 8 марта. Сам праздник отмечают в конце недели, в воскресенье 14 марта.

Главные традиции Масленицы

Масленица - это очень древний праздник, который происходит ещё с языческих времен. По разным версиям, её празднование на Руси связывали с богом Велесом или Ярилом. В это время люди провожали зиму и приглашали тепло. После распространения христианства Масленую неделю сделали подготовкой к Великому посту - отказывались от мяса.

Первый день Масленой недели называется "встреча". В этот день ходили в гости и выпекали первый блин. Вторник назывался "заигрыши" - в это время устраивали сватовства, а после Пасхи женились. В среду теща угощала блинами своего зятя. В четверг и пятницу начинались масштабные празднования и игры в снегу. В субботу молодые невестки приглашали к себе в гости родственниц мужа, а незамужние девушки устраивали посиделки с подругами. Главный праздник с сожжением чучела гуляли в воскресенье.

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Автор: Екатерина Пулатова