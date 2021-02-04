День всех влюбленных - прекрасный зимний праздник, у которого есть определенные устоявшиеся традиции празднования.

Каждый год с началом февраля все с нетерпением ожидают один из самых романтических праздников – День святого Валентина.

День святого Валентина 2021 – дата

День всех влюбленных имеет фиксированную дату празднования. Отмечают его традиционно 14 февраля. В этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому влюбленные могут начать празднование еще с самого утра, обмениваясь подарками и демонстрируя свои искренние чувства.

История Дня святого Валентина

Официально День всех влюбленных существует уже более 16 веков. Считается, что свое название праздник получил благодаря христианскому священнику Валентину из города Терни, расположенном в итальянской провинции Умбрия. Он жил в III веке и был одним из первых христианских проповедников.

Читайте такжеПодарки мужу на День Валентина: как выбрать презент – лучшие идеиПо одной из самых популярных легенд, примерно в 269 году тогдашний правитель Римской империи император Клавдий II запретил легионерам своего войска жениться. Сделал он это, аргументируя, что браки солдат мешают его грандиозным военным планам. Император считал, что женатый легионер гораздо больше думает о том, как прокормить собственную семью, чем о славе империи.

Однако указ императора не помешал любви солдат. А венчал легионеров с их избранницами тайно, не страшась императорского гнева, священник Валентин. Конечно же, о такой неслыханной дерзости узнал Клавдий II и приговорил Валентина к смертной казни.

Трагедия ситуации была еще и в том, что сам Валентин влюбился в дочь тюремщика. Накануне перед казнью священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". Это любовное послание было прочитано уже после того, как его казнили.

Как празднуют День всех влюбленных

День святого Валентина – это праздник романтики, любви и нежности. Традиционно каждое 14 февраля влюбленные обмениваются милыми сувенирами, дарят цветы и сладости, устраивают сюрпризы.

Неотъемлемым атрибутом праздника является специфическая открытка с признанием в любви – "валентинка". Ее часто делают в форме сердечек, ими же украшают, а также разнообразными цветами, ангелами, голубками, поцелуями.

Главный цвет Дня святого Валентина – красный или розовый. Именно в таких оттенках стараются дарить подарки. И конечно же, девушки в этот день стараются быть особенно очаровательными, заранее подбирая эффектный наряд.

Традицией для многих влюбленных пар является праздничный ужин на двоих в кафе, ресторане или домашней атмосфере. Много молодых пар выбирают эту дату днем для начала совместной жизни, веря, что таким образом увеличивают свои шансы прожить в гармонии и счастье.

Приметы и поверья на День святого Валентина

Чтобы сбылось заветное желание, надо купить любимые цветы и пойти к озеру или реке. Бросить в воду один цветок, при этом загадав желание.

Читайте такжеЧто подарить жене на День Валентина: идеи романтических сюрпризов для любимого человекаСуществует поверье, что свадьба или помолвка в этот день обещают долгую и счастливую жизнь.

Молодые девушки утром 14 февраля выходят на улицу и смотрят в небо: если видят много-много птиц – то и ухажеров будет много.

Если первым в этот день позвонит мужчина, то довольно скоро девушку ждет признание в любви, если женщина – встреча со второй половинкой отложится на год.

Чтобы узнать имя суженого, нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного мужчины – так будут звать любимого. Если мужчина не ответит – то замужество будет нескоро.

Если в День святого Валентина девушка увидит собаку, которая начнет обнюхивать обувь, то мужчина будет преданным и верным. Если же встретит кота – любимый будет легкомысленным.

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Автор: УНИАН