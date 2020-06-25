День Петра и Павла 2020 – история и дата праздника апостолов

Павел и Петр – одни из основателей христианства, которые входили в ближайшее окружение Иисуса Христа.

В июле христиане восточного обряда празднуют большой церковный праздник – День апостолов Петра и Павла. В народе он также известен как Петров день, который знаменует собой окончание Петрова поста.

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История Петра и Павла

День Петра и Павла – один из самых древних христианских праздников. Первые храмы в честь апостолов были построены еще в IV веке, в обеих столицах Римской империи при императоре Константине. Сегодня его отмечают как западные, так и восточные церкви.

Павел и Петр – одни из основателей христианства, которые входили в ближайшее окружение Иисуса Христа в числе 12 апостолов. После вознесения Христа они проповедовали христианство и творили чудеса. Церковь почитает Петра и Павла как первоверховных апостолов, поскольку в Деяниях апостольских речь идет преимущественно об их трудах.

Согласно священным текстам, Петр и Павел приняли мученическую смерть за веру в один день – 29 июня по юлианскому календарю (12 июля). Хотя в разных источниках по-разному оценивают, произошло ли это в один день, либо смерть Павла наступила на год позже. Известно, что Петра распяли головой вниз, а Павлу отрубили голову.

Когда день Петра и Павла 2020

В православной традиции День Петра и Павла отмечается ежегодно 12 июля. Католическая церковь чтит первоверховных апостолов 29 июня.

День Петра и Павла в 2020 году припадает на воскресенье.

Петров пост 2020

В православных церквях Дню Петра и Павла предшествует Петров пост, который называют также постом Пятидесятницы.

Он начинается через неделю после Дня Святой Троицы и заканчивается 12 июля. В нынешем году пост начался 15 июня.

Традиционный Петров пост предусматривает запрет на продукты животного происхождения – мясо, молоко, яйца. При этом потребление рыбы ограничено не так строго. В дни святых, которые припадают на пост, в народе было заведено печь рыбники – запекать рыбу в тесте целиком.

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