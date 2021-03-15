Дата католической Пасхи редко совпадает с православной.

Пасха - это главный праздник года в церковном календаре, когда христиане вспоминают чудесное воскрешение Иисуса на третий день после его распятия. Дата праздника ежегодно рассчитывается по лунному календарю, однако он всегда отмечается в воскресенье.

Дата католической Пасхи в 2021 году

В этом году католики отметят праздник Воскресения Христового 4 апреля, почти за месяц до православной Пасхи, которая в этом году празднуется 2 мая. Разница дат объясняется разными календарями, которыми пользуются православные христиане и католики.

Почему даты католической и православной Пасхи отличаются

Между разными течениями христиан всегда шли споры об определении даты Пасхи. В 325 году на Вселенском Соборе было решено праздновать Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия (21 марта). В 16 веке католическая церковь перешла на новый григорианский календарь, а православная отказалась от реформы и продолжила жить по юлианскому календарю.

С тех пор дату Пасхи католики определяют по григорианскому календарю, а православные - по юлианскому. Обычно разница дат праздника составляет от 7 до 13 дней. Иногда праздники совпадают, как в 2017 году. В этом году католики встретят Пасху почти на месяц раньше православных, что случается очень редко.

Традиции католической Пасхи

Традиции празднования Пасхи у католиков отличаются от православных, хотя этот праздник также считается главным в году. Отличается и подготовка к Пасхе, поскольку у католиков Великий пост не такой строгий. В большую часть поста католикам разрешено есть мясо и молочные продукты. За день до Пасхи в католических храмах костелах проводят обряд благословения огня и воды, а также зажигают пасхальную свечу. Пасхальную свечу несут домой для защиты от жилища, а освященной водой умываются и дают её детям.

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямКатолики, как и православные верующие, имеют традицию красить яйца на Пасху. В пасхальное утро католики посещают богослужение в церкви, а затем завтракают блюдами из яиц. На обед в дом приглашают родных. На праздничный стол ставят мясные блюда, декоративные яйца в корзинках, весенние цветы. Из десертов подают сладкие булочки и политые глазурью кексы, которые похожи на куличи.

Один из символов праздника у католиков является Пасхальный кролик. По католическим поверьям, в ночь перед Пасхой он прячет раскрашенные яйца в доме. Утром дети должны отыскать все его дары. Католики также имеют пасхальные игры, когда яйца катят по столу или стучат друг об друга. На праздник принято делать подарки родным и крестным.

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Автор: Екатерина Пулатова