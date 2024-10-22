Какие православные праздники отмечают верующие в последнем месяце осени по новому и старому церковному календарю.

В ноябре 2024 в новом православном календаре несколько значимых церковных праздников - Собор Архистратига Михаила, Введение во храм Пресвятой Богородицы и апостола Андрея Первозванного. Также в последнем месяце осени начинается Рождественский пост. Какие еще церковные даты будут в ноябре по новому церковному календарю и что отмечают по старому стилю - в материале.

Новый церковный календарь на ноябрь 2024

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Все непереходные церковные праздники (те, которые имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников (например, Пасха) остались одинаковыми и для нового, и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в ноябре 2024:

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1 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

2 ноября - мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

3 ноября - обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

4 ноября - священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольского.

5 ноября - мучеников Галактиона и Епистимии.

6 ноября - святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского.

7 ноября - мученика Феодота Анкирского.

8 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (день Архангела Михайла) .

- . 9 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, святителя Нектария Егинского, митрополита Пентапольского.

10 ноября - мученика Ореста, врача.

11 ноября - преподобного Феодора Студита, исповедника.

12 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

14 ноября - апостола Филиппа, заговенье на Рождественский пост.

15 ноября - мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, начинается Рождественский пост .

- мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, . 16 ноября - апостола и евангелиста Матфея.

17 ноября - святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

18 ноября - мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

19 ноября - пророка Авдия, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

20 ноября - святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы .

. 22 ноября - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

23 ноября - святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

24 ноября - великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

25 ноября - священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

26 ноября - преподобного Алипия столпника.

27 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина.

28 ноября - мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.

29 ноября - мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, преподобного Нектария Киево-Печерского.

30 ноября - апостола Андрея Первозванного.

В ноябре начинается последний в 2024 году многодневный Рождественский пост (Филиппов пост). Он продлится 40 дней до Рождества - с 15 ноября до 25 декабря 2024 года. За это время верующие готовятся к празднованию Рождества, ограничивая себя в пище и при помощи молитв.

Церковный календарь на ноябрь 2024 по старому стилю

В то же время часть православных придерживаются юлианского календаря и отмечают праздники по старому стилю.

Православные праздники по старому стилю в ноябре 2024:

1 ноября - пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.

2 ноября - великомученика Артемия Антиохийского, Димитриевская родительская суббота .

. 3 ноября - святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4 ноября - равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семи Ефесских отроков, святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.

5 ноября - апостола Иакова, брата Господня.

6 ноября - мученика Арефа и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

7 ноября - мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

8 ноября - великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах.

9 ноября - преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

10 ноября - великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

11 ноября - преподобномученицы Анастасии Римляныни.

12 ноября - священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.

13 ноября - преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.

14 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

15 ноября - мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

16 ноября - обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

17 ноября - священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольского.

18 ноября - мучеников Галактиона и Епистимии.

19 ноября - святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского.

20 ноября - мученика Феодота Анкирского.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (день Архангела Михайла) .

- . 22 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, святителя Нектария Егинского, митрополита Пентапольского.

23 ноября - мученика Ореста, врача.

24 ноября - преподобного Феодора Студита, исповедника.

25 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

26 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

27 ноября - апостола Филиппа, заговенье на Рождественский пост.

28 ноября - мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, начинается Рождественский пост .

- мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, . 29 ноября - апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября - святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

Рождественский пост по старому стилю начнется 28 ноября и продлится до 7 января 2025 года.

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