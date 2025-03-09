Дата 9 марта известна многими праздниками и обычаями.

Сегодняшняя дата имеет особенно важное значение для украинцев. Узнайте, какой праздник 9 марта отмечают в Украине и в мире, что нужно сделать на счастье и какие есть строгие запреты этого дня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти сорока Севастийских мучеников. По старому стилю верующие празднуют второе и третье обретение главы Иоанна Предтечи. Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День рождения Тараса Шевченко, национального героя и одного из самых выдающихся украинцев всех времен. Мы вспоминаем талантливого поэта, чей сборник "Кобзар" стал основой украинской литературы. Его стихи остаются такими же актуальными, будто написаны вчера.

Видео дня

Помимо Тараса Шевченко, 9 марта также родились такие известные украинцы: художница София Левицкая, график Георгий Нарбут, деятель УСС и ОУН Роман Сушко, герой Второй Мировой войны Алексей Берест, легкоатлет Юрий Билоног, атлетка Лейля Аджаметова.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 9 марта праздник День диджея. Сегодня принято поздравлять представителей молодой профессии, которые могут искусно проиграть музыку с помощью современных технических средств.

Также в мире наступают сегодня праздники Всемирный день Барби, День зубных имплантов, День преодоления трудностей.

Из мировых знаменитостей родились сегодня мореплаватель Америго Веспуччи, шахматист Бобби Фишер, компьютерный инженер Говард Эйкен, актеры Жульет Бинош и Оскар Айзек.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Сорок святых. Верующие молятся мученикам об укреплении веры, утешении в горе, избавлении от душевных мук.

По украинским верованиям 9 марта - это вторая встреча весны (первая была на Сретение 2 февраля). Хозяйки в этот день пекут 40 булочек в форме жаворонков - на благополучие и достаток в семье. Выпечку раздают всем близким и крестникам.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты дня, важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. 9 марта нельзя ругаться матом, обижать животных и детей, отказывать в помощи близким. Под запретом еда животного происхождения, поскольку ещё продолжается Великий пост.

В этот день есть такие погодные приметы:

если до сих пор не растаял снег, то пролежит ещё 2 недели;

луна ночью кажется яркой и отчетливой - к заморозкам, размытой - к жаре;

сороки летают большими стаями - к потеплению;

если пошел дождь, то скоро реки выйдут из берегов.

Погода 9 марта в Украине будет очень теплой и почти безоблачной, но ночью температура опустится почти до нуля.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 9 марта отмечают Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

По старому стилю праздник 9 марта наступает у Ивана, Иллариона и Яна.

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