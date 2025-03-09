Облачность 9 марта станет больше, но осадков не ожидается.

В воскресенье, 9 марта, теплая весенняя погода в Украине продолжится. Столбики термометров по всей стране покажут от +12° до +17°. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет +15°...+17°. Без осадков, небольшая облачность.

Теплая погода ждет и жителей севера Украины, где столбики термометров днем покажут +16°...+17°. Тут также будет сухо и немного облачность.

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На востоке Украины сегодня местами будет ясно, но температура тут ожидается ниже всего по стране, +12°...+14°.

Жителей центральных областей сегодня ждет небольшая облачность с температурой от +14° до +17°.

На юге Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Тут столбики термометров покажут +15°...+16°, а на побережье - около +12°.

9 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

В этот день чтут память сорока Севастийских мучеников, которые погибли за христианскую веру.

По приметам, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер. Какая погода сегодня, такая будет и в ближайшие 40 дней. Если дует теплый ветер, то лето будет дождливое.

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