Именины или День ангела могут помочь в подборе имени для новорожденного малыша.

Именины, которые многие считают также Днем ангела, отмечают сегодня всего несколько человек. Не забудьте поздравить их и отправить им красочную открытку с теплыми пожеланиями.

Этот праздник отмечают старому и новому календарю.

День ангела сегодня по календарю нового стиля

Василий - имеет греческие корни и переводится как "царственный". Мужчины с этим именем любознательные, умные, и жизнерадостные. По натуре они фаталисты, имеют хорошую интуицию, но своей логике доверяют больше.

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С женщинами они ведут себя галантно, настоящий рыцарь. Однако важно, чтобы их оценивали по достоинству. Они хорошо контролируют свои эмоции. Это помогает им и в карьере. Настоящим призванием для Василия является бизнес. Он удачно просчитывает все наперед и ему помогает в этом интуиция.

С детства эти мужчины имеют крепкое здоровье. Им стоит обратить внимание на нервную систему - избегать перегрузок и сильных стрессов.

Геннадий - значение имени с древнегреческого "божественный". Мужчины с этим именем с детства приспосабливаются к жизненным обстоятельствам. Это делает их от природы искусными манипуляторами. Они надежны, ведут активный образ жизни и имеют отличное здоровье.

Партнершу эти мужчины выбирают долго и тщательно. Они хотят жить обеспеченной жизнью и готовы много для этого работать. Однако ближе к старости они меняются - становятся ворчливыми. В то же время с близкими людьми они все еще добродушны.

Иван (также по старому стилю) - имеет древнееврейское происхождение и означает "Господь великодушный". Эти мужчины отзывчивые, открытые, общительные и волевые. Их легко ранить, но они способны прощать.

Главным в жизни для них является семья. Иваны популярны среди женщин. Однако влюбляются они только в одну и сохраняют верность своей избраннице. Они строят глубокую и стабильную связь, никогда не обманывают и не изменяют.

Также носители этого имени легко справляются с любой работой. Их трудолюбие, настойчивость и энергичность позволяет построить карьеру в какой угодно области.

В детстве они могут быть болезненными, но во взрослом возрасте закаляются и становятся крепкими. Слабые для них места - позвоночник, легкие, сердце, желудок, почки и нервная система.

День ангела по старому календарю

Именины сегодня празднуют также Дмитрий и Петр.

Дмитрий - это имя пришло к нам из Греции, где означает "принадлежащий Деметре". Его представители коммуникабельны, импульсивны, не терпят ложь и несправедливость.

Этот мужчина легко влюбляется, но также стремительно теряет интерес. Став взрослым он может задуматься об упущенных возможностях и будет искать ту самую женщину. Карьеру ему стоит строить в сфере предпринимательства и бизнеса. Стратегическое мышление поможет ему в этом.

В детстве они часто болеют простудой, но с возрастом его иммунитет становится сильнее.

Петр - имеет древнегреческое происхождение и толкуется как "непоколебимый". Эти мужчины чувствительны, любят порядок, но при этом откровенны, прямолинейны и вспыльчивы.

Они очень популярны у женского пола и сами часто влюбляются. Свои эмоции они держат глубоко внутри. Их избранница будет эффектной и ухоженной.

Относительно карьеры все не так однозначно. Они либо достигают значительных высот, либо терпят неудачи. Им подходит ресторанный или гостиничный бизнес.

В то же время эти мужчины не могут похвастаться отличным здоровьем. Из-за своей эмоциональности могут иметь проблемы с нервной системой.

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