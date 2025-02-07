Дата 7 февраля имеет немало народных обычаев и церковных запретов.

Дата 7 февраля связана с несколькими церковными торжествами и народными обычаями. Мы детально рассказали, какой праздник 7 февраля отмечают в мире, Украине и православии, как счастливо провести этот день и не навлечь беду.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Луки Елладского. По старому стилю верующие чествуют святителя Григория Богослова. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо встретить этот день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня не отмечается. Неофициальный сегодня в Украине - День массажиста. Сегодня мы славим труд профессионалов, чьи умелые руки снимают боль в мышцах и помогают нам расслабиться.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в эту дату родились историк и этнограф Николай Маркович, фольклорист Александр Русов, авиаконструктор Олег Антонов.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне наступает 7 февраля праздник День рождения огнетушителя. В эту дату в 1863 году в США был запатентован первый огнетушитель, который внешне напоминал газовый баллон.

Также в мире известны сегодня праздники День периодической таблицы, День работы голышом, День чтения вслух.

Из мировых знаменитостей в этот день родились писатели Томас Мор и Чарльз Диккенс, изобретатель подводной лодки Джон Филип Голланд, музыканты Дитер Болен и Марк Сент-Джонс, актер Эштон Кутчер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Луков день, Поминальник. В эту дату принято убирать могилы близких на кладбище и вспоминать погибших за семейным ужином. В церкви можно помолиться за упокой родных - Господь обязательно услышит молитву и сопроводит души в Царствие Небесное.

Хозяйки в эту дату готовят блюда из лука - пироги, оладьи, супы. По давним приметам, такая еда мгновенно исцелит все болезни.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ругаться матом, отказывать в помощи и прощении (если перед вами извинились), вспоминать старые обиды. Несчастливой эта дата считается для свадьбы.

Существуют такие погодные приметы этого дня:

какой сегодня день, таким будет остаток зимы;

вода капает с крыш - к потеплению;

если утром громко чирикают птицы, то ждите морозов;

небо ясное - к большому урожаю в этом году.

Погода 7 февраля будет пасмурной, с температурой близкой нулю и ночными заморозками. В северных и центральных областях ожидается мокрый снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 7 февраля наступает у Александра, Алексея, Луки, Петра.

По старому стилю праздник 7 февраля отмечают обладатели имен Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

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