Сегодня поздравляем Александра, Бориса и других.

День ангела - это прекрасный повод сказать несколько приятных слов своим близким или сделать паузу и сходить в храм, чтоб помолиться. Православные христиане отмечают этот праздник вместе с именинами, когда отдается дань уважения ангельским тезкам.

Кто празднует именины сегодня по календарю нового стиля

Александр (также по старому стилю) - от рождения имеют крепкое здоровье. Вырастают в мужчин, которые командуют другими, но балуют вниманием и окружают заботой свою жену.

Алексей - эти мужчины настойчивы, честолюбивы и переменчивы. Они способны достичь успеха, но если будут лениться, то рискуют скатиться на дно.

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Петр (также по старому стилю) - эти мужчины медленные на старте, но упорно достигают целей. Они чувствительны и эмоционально уязвимы.

Именины - кого поздравляем по старому календарю

Анатолий - с детства представители этого имени упрямые, застенчивые и нерешительные. Они нервные и скрытные.

Борис - значение имени с древнеперсидского - "наследник". Он имеет волевой характер и очень популярен у женщин. Семья важна для них, но они также способны построить хорошую карьеру.

Василий - эти мужчины очень светлые и надежные. Они имеют хорошую память и интеллект, любознательны и серьезны.

Виталий - представители этого имени самоуверенные, доброжелательные и остроумные. Они любят женщин и всегда имеют много друзей.

Владимир - страстные, но злопамятные мужчины. Они обожают детей и готовы приобщаться к их воспитанию.

Григорий - эти мужчины импульсивные, дерзкие и целеустремленные. Они суровы и беспощадны к врагам.

Дмитрий - добродушные, коммуникабельные и волевые мужчины. Они жизнелюбивы, импульсивны и склонны к авантюрам.

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