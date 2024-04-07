Народный праздник 7 апреля известен под названиями Акулина, Акулинин день, Благовещение.

Православная церковь 7 апреля по новому стилю чтит исповедника Георгия Митиленского, мученицу Акилину и гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Наши предки в этот народный праздник взаимодействовали с водой: стирали одежду в реках и озерах, умывались и обтирались родниковой водой, ходили в баню. Люди верили, что такие действия принесут им здоровье и красоту.

По старому стилю в праздник сегодня верующие отмечают Благовещение 2024. Для украинцев это был большой и очень важный праздник, в который строго запрещено работать. В народе говорили, что на Благовещение даже птица гнездо не вьет.

Видео дня

Народный праздник 7 апреля называли третьей встречей весны после Сретения и Сорока мучеников. Считалось, что с Благовещением приходит настоящее весеннее тепло и морозов больше не будет. В этот день ожидали выползания змей из нор и прилета перелетных птиц. Пернатых приветствовали с большой радостью и оставляли для них кормушки в саду, чтобы те охотились на вредителей.

В давние времена считалось большим грехом тревожить землю до Благовещения. Поэтому до праздника 7 апреля украинцы ничего не сеяли и не сажали на огороде. Только после этой даты начинали сеять семена.

Дата 7 апреля считается удачной для медоводов. Пасечники в этот день выставляли пасеки.

7 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру новаторы и бунтари. Они не боятся отличаться от толпы. Часто бывают упрямыми и несдержанными в эмоциях. Однако по жизни обладают мудростью и дальновидностью, а также небывалым везением.

Что нельзя делать 7 апреля

На Благовещение запрещен тяжелый физический труд, работа по дому, уборка. Все дела лучше отложить на потом.

Нельзя работать в поле и огороде в этот праздник.

Не стоит надевать новую одежду и не ношенную обувь сегодня, иначе вещь испортится.

Неудачный день для крупных покупок и больших финансовых трат.

Приметы погоды 7 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода на Благовещение, такой она будет и на Пасху.

Аисты уже сидят на яйцах - к теплой весне.

Если ночь перед Благовещением (с 6 на 7 апреля) теплая, то уже наступила настоящая весна и морозов больше не будет.

Гроза в этот день предвещает богатый урожай орехов, а дождь - грибов.

Прилетели из теплых краев ласточки - к теплому апрелю.

Появилось много мух или пчел - морозов больше не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: