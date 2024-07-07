В День войск ПВО мы поздравляем героев, которые без отдыха и выходных защищают украинское небо.

Ежегодно в первое воскресенье июля мы отмечаем День ПВО сухопутных войск Украины. В этом году защитников неба мы чествуем 7 июля. Сегодня они получают поздравления от близких и награды от начальства, хотя благодарны им мы каждый день.

Во время полномасштабной войны эту аббревиатуру знает каждый украинец. В День ПВО Украины 2024 мы поздравляем и благодарим за службу героев, которые сбивают вражеские ракеты и дроны прямо в воздухе. Защитники украинского неба отбивают комбинированные атаки, с которыми не сталкивалась ни одна страна в истории. Можно лишь гадать, сколько тысяч жизней украинцев спасли операторы ПВО.

Мы собрали искренние поздравления и открытки с Днем войск ПВО, которыми можно поздравить близких и друзей, причастных к защите неба.

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Поздравления с Днем ПВО - открытки, стихи и проза

С праздником ПВО поздравляем,

Защитников небесных прославляем,

Ваше мужество и отвага

Нам дарит мир и благо.

Желаем счастья и побед,

Да хранит вас сам Бог от всех бед,

Хотя ваш путь будет тернистым,

Пусть небо будет чистым!

***

Нам зенитчики нужны,

Перехватчики важны

И локаторщики тоже.

Враг тогда уже не сможет

Мирный сон взорвать в стране:

Небо наше на замке.

Поздравляем ПВО!

Нет надежнее его!

***

Мы не сеем и не пашем.

Но нам некогда скучать:

Если враг пространство наше

Вдруг нарушит невзначай,

Утром, вечером и ночью

Встретит "ласково" его

В силу данных полномочий

Вся система ПВО.

И в системе нашей стройной

Нету сбоев никогда:

Спит народ в стране спокойно

После мирного труда.

Тихо в чистом небе синем,

К нам не лезет враг-нахал!

***

Дорогие наши защитники,

Верные Украины сыновья,

В ваших руках - наша судьба,

Пусть не знает вас беда!

Пусть звезды продолжают вам сиять,

Небо чистое хранят,

Пусть здоровье будет вечно,

С Днем ПВО поздравляем и благодарим бесконечно!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, наши ангелы-хранители в небе! Твоя служба - это залог покоя и безопасности нашей страны. Пусть каждый твой день будет наполнен гордостью за исполненную миссию. Слава Украине!

***

С праздником войск ПВО! Спасибо вам, наши герои! Пусть служба будет безопасной, побратимы станут надежной поддержкой, а зарплата и уважение к вашему труду будут огромными. Слава Украине и слава ПВО!

***

С Днем ПВО поздравляю защитников неба. Ваше мужество и выдержка не знают равных. Ваша работа незаменима. Ваш подвиг никогда не будет забыт украинцам. Спасибо вам!

***

Твой героизм и преданность - это наши крылья свободы. Благодаря тебе мы ощущаем безопасность и надежду на лучшее будущее. Спасибо за все. С Днем ПВО, несокрушимый воин!

***

Поздравляю с Днем войск ПВО и благодарю тебя за все предыдущие дни и за все следующие. Спасибо за защиту неба, за тяжелую и ответственную службу Родине, за мужество и честь. Желаю идеального здоровья, Божьей защиты и надежных людей рядом!

***

Спасибо нашим Атлантам, которые держат чистое небо над головами украинцев. Ваша отвага и самоотверженность дарят новый день и веру в будущее.

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