Ежегодно в первое воскресенье июля мы отмечаем День ПВО сухопутных войск Украины. В этом году защитников неба мы чествуем 7 июля. Сегодня они получают поздравления от близких и награды от начальства, хотя благодарны им мы каждый день.
Во время полномасштабной войны эту аббревиатуру знает каждый украинец. В День ПВО Украины 2024 мы поздравляем и благодарим за службу героев, которые сбивают вражеские ракеты и дроны прямо в воздухе. Защитники украинского неба отбивают комбинированные атаки, с которыми не сталкивалась ни одна страна в истории. Можно лишь гадать, сколько тысяч жизней украинцев спасли операторы ПВО.
Мы собрали искренние поздравления и открытки с Днем войск ПВО, которыми можно поздравить близких и друзей, причастных к защите неба.
Поздравления с Днем ПВО - открытки, стихи и проза
С праздником ПВО поздравляем,
Защитников небесных прославляем,
Ваше мужество и отвага
Нам дарит мир и благо.
Желаем счастья и побед,
Да хранит вас сам Бог от всех бед,
Хотя ваш путь будет тернистым,
Пусть небо будет чистым!
***
Нам зенитчики нужны,
Перехватчики важны
И локаторщики тоже.
Враг тогда уже не сможет
Мирный сон взорвать в стране:
Небо наше на замке.
Поздравляем ПВО!
Нет надежнее его!
***
Мы не сеем и не пашем.
Но нам некогда скучать:
Если враг пространство наше
Вдруг нарушит невзначай,
Утром, вечером и ночью
Встретит "ласково" его
В силу данных полномочий
Вся система ПВО.
И в системе нашей стройной
Нету сбоев никогда:
Спит народ в стране спокойно
После мирного труда.
Тихо в чистом небе синем,
К нам не лезет враг-нахал!
***
Дорогие наши защитники,
Верные Украины сыновья,
В ваших руках - наша судьба,
Пусть не знает вас беда!
Пусть звезды продолжают вам сиять,
Небо чистое хранят,
Пусть здоровье будет вечно,
С Днем ПВО поздравляем и благодарим бесконечно!
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Поздравляю с профессиональным праздником, наши ангелы-хранители в небе! Твоя служба - это залог покоя и безопасности нашей страны. Пусть каждый твой день будет наполнен гордостью за исполненную миссию. Слава Украине!
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С праздником войск ПВО! Спасибо вам, наши герои! Пусть служба будет безопасной, побратимы станут надежной поддержкой, а зарплата и уважение к вашему труду будут огромными. Слава Украине и слава ПВО!
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С Днем ПВО поздравляю защитников неба. Ваше мужество и выдержка не знают равных. Ваша работа незаменима. Ваш подвиг никогда не будет забыт украинцам. Спасибо вам!
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Твой героизм и преданность - это наши крылья свободы. Благодаря тебе мы ощущаем безопасность и надежду на лучшее будущее. Спасибо за все. С Днем ПВО, несокрушимый воин!
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Поздравляю с Днем войск ПВО и благодарю тебя за все предыдущие дни и за все следующие. Спасибо за защиту неба, за тяжелую и ответственную службу Родине, за мужество и честь. Желаю идеального здоровья, Божьей защиты и надежных людей рядом!
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Спасибо нашим Атлантам, которые держат чистое небо над головами украинцев. Ваша отвага и самоотверженность дарят новый день и веру в будущее.