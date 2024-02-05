Народный праздник 6 декабря известен под названиями Аксиньин день, Ксения полузимница, Вукол-телятник, жуколы.

Православная церковь Украины 6 февраля по новому стилю чтит память преподобного епископа Вукола Смирнского и святого Фотия Константинопольского, а также мучениц Дорофеи, Марфы и Каллисты. По старому стилю 6 февраля вспоминали святую монахиню Ксению Рымлянину.

Народный праздник 6 февраля наши предки называли переломом зимы. В давние времена, когда зимы в Украине были суровыми и затяжными, к этой дате проходила половина холодного периода. В народе говорили, что с этой даты до конца морозов понадобится столько же зерна, сколько уже было съедено. Поэтому день Ксении получил названия Ксения Полузимница и Ксения Полухлебница.

У украинцев в феврале наступал сезон свадеб. Девушки и юноши старались пожениться до того, как начнется сельскохозяйственный сезон и Великий пост. Свадебные традиции украинцев предусматривали, что парень отправлял к возлюбленной сватов с предложением пожениться. Если она соглашалась, то родственники невесты осматривали дом и хозяйство молодого. Праздник 6 февраля - удачный день для свадьбы.

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Покровитель этого дня святой Вукол считается защитником молодых телят. В этот период у крестьян начинают телиться корову. Крестьяне окуривали бурёнку и телёнка дымом тимьяна или душицы, чтобы животные были здоровыми и давали много молока.

В этот народный праздник проводили домашний обряд для крепкого здоровья и для благополучия коров. Для этого хозяйки варили пшеничную или овсяную кашу на домашнем молоке в печи. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы ложку такой каши. Молочную пленку из блюда отдавали теленку, а овёс подсыпали в корыто коровы.

6 февраля - знак Зодиака

Рожденный 6 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, упрямые, активные. Они довольно спокойные, но если разозлятся, то долго не могут успокоиться. Любят, когда ими восхищаются. Для них очень важный собственный социальный статус и привлекательный внешний вид.

Что нельзя делать 6 февраля

Неудачный день для крещения ребенка.

6 февраля запрещено ссориться, иначе отношения с близкими испортятся надолго.

Если приснился плохой сон, никому о нём не рассказывайте, иначе кошмар может сбыться.

Мужчине в этот день не стоит пить алкоголь, особенно в малознакомых компаниях, иначе повысится риск развития алкоголизма и появления семейных проблем.

По давней примете если у крестьян корова родила теленка, то с дома ничего нельзя одалживать.

Одиноким людям нельзя подметать пол, иначе не найдут пару.

Приметы погоды 6 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Снегопад в этот день предвещает снежный февраль.

Если день выдался тёплым, то до конца зимы больше не будет настоящих морозов.

Если на протяжении дня часто меняется погода, то март будет переменчивым.

Чем ниже на деревьях сидят птицы, тем теплее будет в следующие дни.

Редкие и высокие облака - к оттепели.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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