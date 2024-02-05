Православная церковь Украины 6 февраля по новому стилю чтит память преподобного епископа Вукола Смирнского и святого Фотия Константинопольского, а также мучениц Дорофеи, Марфы и Каллисты. По старому стилю 6 февраля вспоминали святую монахиню Ксению Рымлянину.
Народный праздник 6 февраля наши предки называли переломом зимы. В давние времена, когда зимы в Украине были суровыми и затяжными, к этой дате проходила половина холодного периода. В народе говорили, что с этой даты до конца морозов понадобится столько же зерна, сколько уже было съедено. Поэтому день Ксении получил названия Ксения Полузимница и Ксения Полухлебница.
У украинцев в феврале наступал сезон свадеб. Девушки и юноши старались пожениться до того, как начнется сельскохозяйственный сезон и Великий пост. Свадебные традиции украинцев предусматривали, что парень отправлял к возлюбленной сватов с предложением пожениться. Если она соглашалась, то родственники невесты осматривали дом и хозяйство молодого. Праздник 6 февраля - удачный день для свадьбы.
Покровитель этого дня святой Вукол считается защитником молодых телят. В этот период у крестьян начинают телиться корову. Крестьяне окуривали бурёнку и телёнка дымом тимьяна или душицы, чтобы животные были здоровыми и давали много молока.
В этот народный праздник проводили домашний обряд для крепкого здоровья и для благополучия коров. Для этого хозяйки варили пшеничную или овсяную кашу на домашнем молоке в печи. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы ложку такой каши. Молочную пленку из блюда отдавали теленку, а овёс подсыпали в корыто коровы.
6 февраля - знак Зодиака
Рожденный 6 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, упрямые, активные. Они довольно спокойные, но если разозлятся, то долго не могут успокоиться. Любят, когда ими восхищаются. Для них очень важный собственный социальный статус и привлекательный внешний вид.
Что нельзя делать 6 февраля
Неудачный день для крещения ребенка.
6 февраля запрещено ссориться, иначе отношения с близкими испортятся надолго.
Если приснился плохой сон, никому о нём не рассказывайте, иначе кошмар может сбыться.
Мужчине в этот день не стоит пить алкоголь, особенно в малознакомых компаниях, иначе повысится риск развития алкоголизма и появления семейных проблем.
По давней примете если у крестьян корова родила теленка, то с дома ничего нельзя одалживать.
Одиноким людям нельзя подметать пол, иначе не найдут пару.
Приметы погоды 6 февраля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Снегопад в этот день предвещает снежный февраль.
- Если день выдался тёплым, то до конца зимы больше не будет настоящих морозов.
- Если на протяжении дня часто меняется погода, то март будет переменчивым.
- Чем ниже на деревьях сидят птицы, тем теплее будет в следующие дни.
- Редкие и высокие облака - к оттепели.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.