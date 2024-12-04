Наши предки 4 декабря ездили на ярмарки и играли в зимние игры. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие есть приметы для женщин на счастье.
Что отмечаем 4 декабря - праздник в Украине
На официальном уровне сегодня в Украине отмечается День артиллерии, в который принято поздравлять артиллеристов.
Верующие по новому стилю сегодня вспоминают великомучениц Варвару и Юлианию, а также преподобного Иоанна Дамаскина. По старому стилю отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 4 декабря отмечают христиане.
День святой Варвары в Украине считается праздником всех женщин. Согласно приметам, представительницам женского пола сегодня стоит отдыхать и не браться за тяжелый физический труд. Мужчины 4 декабря делали сюрпризы для жен и брали на себя их обязанности по дому.
Мученица Варвара считается покровительницей материнства и брака. Ей молятся о женском здоровье, счастливом браке, исцелении бездетности, здоровье детей. По возможности читать молитву стоит в церкви.
Молодежь в Варварин день занималась зимними забавами - каталась на санках, играла в снежки. Девушки вечером гадали на суженых. Праздник сегодня удачен для любого рукоделия.
Кто родился 4 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют волевой, амбициозный, творческий характер. Они строгие к себе и к другим, но в душе мягкосердечные. Всегда держат свое слово и добросовестно выполняют обязанности.
Что нельзя делать 4 декабря
Сегодня под запретом тяжелый физический труд, уборка, мытье посуды.
Неудачный день для рыбалки.
В праздник 4 декабря строго запрещено ругаться, обзывать других, вспоминать старые обиды и желать зла другим людям.
Переедать и злоупотреблять алкоголем сегодня - к болезням желудка.