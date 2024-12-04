Народный праздник 4 декабря известен под названиями Варварин день, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Наши предки 4 декабря ездили на ярмарки и играли в зимние игры. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие есть приметы для женщин на счастье.

Что отмечаем 4 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня в Украине отмечается День артиллерии, в который принято поздравлять артиллеристов.

Верующие по новому стилю сегодня вспоминают великомучениц Варвару и Юлианию, а также преподобного Иоанна Дамаскина. По старому стилю отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 4 декабря отмечают христиане.

Видео дня

День святой Варвары в Украине считается праздником всех женщин. Согласно приметам, представительницам женского пола сегодня стоит отдыхать и не браться за тяжелый физический труд. Мужчины 4 декабря делали сюрпризы для жен и брали на себя их обязанности по дому.

Мученица Варвара считается покровительницей материнства и брака. Ей молятся о женском здоровье, счастливом браке, исцелении бездетности, здоровье детей. По возможности читать молитву стоит в церкви.

Молодежь в Варварин день занималась зимними забавами - каталась на санках, играла в снежки. Девушки вечером гадали на суженых. Праздник сегодня удачен для любого рукоделия.

Кто родился 4 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют волевой, амбициозный, творческий характер. Они строгие к себе и к другим, но в душе мягкосердечные. Всегда держат свое слово и добросовестно выполняют обязанности.

Что нельзя делать 4 декабря

Сегодня под запретом тяжелый физический труд, уборка, мытье посуды.

Неудачный день для рыбалки.

В праздник 4 декабря строго запрещено ругаться, обзывать других, вспоминать старые обиды и желать зла другим людям.

Переедать и злоупотреблять алкоголем сегодня - к болезням желудка.

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