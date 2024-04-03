Народный праздник 4 апреля известен под названиями Иосиф Песнопевец, Василий Теплый, Василий Солнечник, Василий Капельник.

Православная церковь Украины 4 апреля по новому стилю чтит память преподобного Йосифа Песнеписца и преподобной Зосимы. По старому стилю в праздник сегодня чтят пресвитера Василия Анкирского.

К этому народному празднику в давние времена наступало настоящее весеннее тепло - разливались реки и озера, распускались первые цветы и начинало пригревать солнце. Почти всегда дата выпадала на солнечную погоду. Люди выходили на улицу, чтобы насладиться теплыми лучами. Верили, что это прибавит им здоровья.

В лесах и полях в праздник 4 апреля люди собирали молодые почки ольхи, березы, сосны. Их засушивали на солнце и затем готовили лекарственные сборы. У березы также собирали сок и закрывали на зиму.

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Женщины в этот день готовили караваи и калачи круглой формы, которыми угощали всех родных. Такая выпечка символизировали солнце. Пшеничная мука в большинстве семей к апрелю заканчивалась, поэтому изделия пекли из овсяной или кукурузной.

Очень счастливая примета в народный праздник 4 апреля - увидеть перелетных птиц. Также хорошим знаком считается, если пернатые начали строить гнездо возле дома. Люди старались привлечь птиц в сад, чтобы они ловили вредителей деревьев. Для этого развешивали наполненные зерном кормушки.

4 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня уверенные в себе, амбициозные, упорные и в хорошем смысле нахальные. Они не отступают от трудностей и добиваются своего. Могут не только постоять за себя, но также заступиться за несправедливо обиженных. Их главными недостатками являются нетерпеливость, невнимательность и поспешность в решениях.

Что нельзя делать 4 апреля

Запрещено выбрасывать остатки хлеба и хлебные крошки - лучше отдайте их птицам или животным.

Пить спиртное сегодня - к проблемам с желудком.

Если приснился страшный сон - никому его не рассказывайте, иначе сбудется.

Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 4 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на березе листья появятся раньше, чем на ольхе, то лето будет без дождей.

Появилось много паутины - к жаркому апрелю.

Хорошая примета, если пошел дождь или град сегодня - будет хороший урожай зерновых.

Ночью ярко светятся звезды - к похолоданию.

Если на протяжении дня часто меняется погода, то первая половина апреля будет переменчивой.

Вокруг солнца видно круги - к урожайному году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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