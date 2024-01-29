Православная церковь Украины 30 января по новому стилю чтит память трех выдающихся святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также священномученика Иполита и Зинона Киево-Печерского. По старому стилю 30 января церковь вспоминает монаха-отшельника Антония Великого.
Праздник 30 января получил в народе название Трёхсвятие. По примете, в этот день стоит сходить в церковь и помолиться трём святым, а затем поставить в храме три свечи. Люди верили, что после такого ритуала сбудется желание, загаданное в молитве.
По давним приметам, в этот народный праздник в лесах начинается звериный свадебник. Самцы сражаются друг с другом, а победители создают пары с самками. Во время брачных ритуалов животные становятся агрессивными, поэтому с этого дня старались не ходить в лес.
Последний день января наши предки посвящали детям. Родители в этот день пытались рассудить, правильно ли они воспитывают чадо. По примете, для семейного взаимопонимания и согласия в этот вечер всей семье обязательно нужно поужинать за совместным столом. Хозяйки на семейный ужин лепили и варили вареники, а также пекли пироги.
30 января - знак Зодиака
Рожденный 30 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру энергичные и целеустремленные, очень активные, никогда не сидят на месте. Они часто меняют вкусы и мнение. Их поведение сложно предугадать. У них нестандартное мышление и изобретательный ум. У рожденных 30 января людей не самый простой характер, но сильные лидерские качества.
Что нельзя делать 30 января
Нельзя ходить в лес, особенно если плохо в нём ориентируетесь. Также в этот день нельзя выходить на охоту и рыбалку.
Не стоит в этот день вспоминать старые обиды, начинать конфликты, ссориться с близкими. Если всё же ссора произошла, то обязательно помиритесь, иначе отношения испортятся надолго.
Не делайте спонтанные покупки - купленные вещи прослужат недолго.
Поднимать тяжести 30 января - к болезнями спины.
Резать хлеб ножом 30 января нельзя, но можно ломать батон руками.
Женщинам нельзя делиться своими планами (иначе не сбудутся), распускать сплетни и лгать о других людях, а также одеваться не по погоде (иначе повысится риск развития женских болезней).
Нельзя шить, вышивать и вязать в этот день.
Приметы погоды 30 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Потепление в этот день сулит приближение сильных морозов.
- Птицы чаще поют - к улучшению погоды.
- Если недалеко от места обитания людей видно следы зайца, то приближаются сильные морозы.
- Облачная ночь предвещает хороший урожай зерна в этом году.
- День ясный и безветреный - к морозу.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.