Сильная молитва о здравии поможет вам донести Богу просьбу об исцелении вас или ваших близких.

В трудные времена верующие люди всегда обращаются к Богу с просьбой о помощи. Христиане верят, что Господь всеведущ и слышит все молитвы, если произносить их с добрыми помыслами и от чистого сердца. Но важно помнить, что люди не знают лучше Бога, что и когда должно случится с нами.

Ранее мы рассказывали, какая есть молитва за воинов Украины. А сейчас расскажем, как можно помолиться за здоровье и исцеление болезней. Молиться можно как за себя, так и за своих близких.

Самые сильные молитвы о здоровье - короткие тексты

Господи всемогущий и всемилостивый, помоги, спаси и сохрани всех просящих твоей помощи и здоровья. Утешь и дай сил и мудрости принять волю Твою. Наставь на путь твоей любви, чтобы прожить все дни до встречи с тобой доброте и помощи ближним. Аминь.

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Господи Всемогущий! Останови болезнь страшную и дай твоему рабу Божьему (имя) силы справиться с ней, всесильным могуществом Твоим оставь его под кровом Твоим и подари ему счастье великое вместе с нами приносить Тебе мольбы благодарные за его спасение и Твою щедрость. Спаси его, Господи. Да будет воля Твоя. Аминь.

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Спаси нас всех Господи! Избавь от недуг телесных и душевных! Обереги чад родившихся и в утробе материнской. Помоги, Боже, нам, твоим творениям, справиться с болезнью и выполнить наш христианский долг. Аминь.

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Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, извините свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье. Аминь.

Молитва святому Пантелеймону о здоровье

Святой Пантелеймон Целитель считается одним из величайших целителей в христианстве, которому покорялась любая болезнь. Ему читают молитву об исцелении.

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеймоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго, приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи тыя елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь!

Молитва о здоровье родителей

Эту молитву читают для выздоровления и хорошего самочувствия своих пожилых родителей. Молитва от детей для родителей считается особенно действенной.

О, праведный Господи Боже! Ты заповедал и повелел еси чествовати отца и матерь, такоже и Сам воплотивыйся, смиренно повиновался еси родителем Твоим на земли; покорно молюся Тебе Господу Богу моему: услыши глас мой и помилуй моих родителей мене в Твоей благодати и любви воспитующих, отврати от них всякую вредную страсть и недуг, даруй им здравие, долгоденствие, мирную жизнь и изобильное Твое благословение излий на них милосердно; благослови их труды и службу, помилуй их щедротами Твоими дабы Тебе верно послужившее и мене на Твою славу и службу достойно воспитавше, получили благодать Твою в сей жизни, после же полет вечный, Аминь.

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