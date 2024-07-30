Международный день дружбы - необычный веселый праздник, который отмечается 30 июля. Провозглашен он по инициативе ООН в 2011 году и с тех пор отмечается по всему миру. Иметь друга - большая удача и подарок от судьбы. Настоящий друг окажет поддержку в трудную минуту и не станет завидовать в моменты счастья.
В День дружбы 2024 поздравьте друзей и поблагодарите за все счастливые совместные моменты. Выразить свои чувства помогут наши поздравления и открытки к празднику.
День дружбы 2024 - картинки, стихи и проза
С днём дружбы, милые друзья,
Пусть солнца лучик улыбнется.
Вас поздравляю я любя,
Пусть ярко вам всегда живётся.
Чтоб дружба крепла и росла,
Цвела, как в мае сад вишневый.
И чтоб удача рядом шла,
Чтоб каждый был из вас здоровым.
Чтоб дорожили дружбой мы,
Всегда друг другу помогали.
Приятной, светлой кутерьмы.
Чтоб все невзгоды исчезали!
***
С Днем дружбы вас хочу поздравить,
Друзей надежных пожелать,
Дарить свое тепло, поддержку
И их взамен же получать.
Друзья всегда пусть будут рядом,
В минуты счастья, горя миг,
Пусть никогда не высыхает
Тепла и радости родник!
***
Для чего нам нужен друг?
Потому что, если вдруг
Неожиданно взгрустнется,
Скрасит друг всегда досуг.
Друг поможет и поймет,
Невозможное найдет,
От всего, что угрожает,
Непременно сбережет.
В этот день я всем желаю
Друга верного иметь.
Пусть вам дружба помогает
Трудности преодолеть!
***
Друзья, давайте все дружить
И дружбой нашей дорожить,
Чтоб даже через много лет
Хранила нас она от бед.
Пусть этот день напомнит нам,
Что дружба верная важна,
Что радость нам она несёт
И в дни уныния спасёт!
***
Верный друг всегда поможет,
Оградит от разных бед,
Подбодрить в печали сможет,
Мигом дельный даст совет.
В праздник дружбы вам желаю
Сложностям давать отпор!
Чтоб вы счастье повстречали,
Жили без обид и ссор!
***
Знать об этом каждому
В этом мире нужно.
Всех людей объединит
Мир, любовь и дружба.
Пусть надёжный человек
Будет рядом с вами.
И все станут пусть вокруг
Добрыми друзьями!
***
В день дружбы я скажу, ребята,
Что вы мой тыл, моя броня.
Легко шагать по жизни славной,
Когда есть верные друзья.
Желаю дорожить друг другом
И дружбу верную беречь,
Всегда пусть будет у нас время
Для добрых и желанных встреч.
***
С Днем дружбы! Всем нужны друзья.
Так будут пусть и у тебя.
Пусть не подводят, не бранят,
Тебя пусть ценят и бодрят.
Пусть помогают не хандрить,
Успех в друзья заполучить,
Пусть веселятся все с тобой,
Дают поддержку всей душой!
***
Поздравляю с Международным днём дружбы и пожелать хочу верной опоры и крепкого плеча в трудную минуту, добрых друзей и искренней поддержки, взаимопонимания с близкими людьми и весёлого времяпровождения в отличной компании настоящих товарищей.
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Поздравляю с Международным днём дружбы. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни превращался в настоящий праздник, где будет много улыбок и добрых слов от друзей, весёлых шуток и ярких моментов с близкими людьми. Пусть верный друг всегда будет рядом, пусть дружба в твоей жизни будет не только на словах!
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Самое важное в жизни невозможно потрогать, а настоящая дружба встречается особо редко! Желаю, чтобы искренней, верной и надежной дружбы у каждого было сполна! Пусть она радует много лет!
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Пусть наша дружба всегда будет прочной и крепкой. Пусть она будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего самого лучшего!
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Поздравляю с Международным днём дружбы! Пусть наша связь никогда не оборвётся, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей!