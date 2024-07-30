День дружбы - прекрасный повод поблагодарить друзей за всё, что вас связывает.

Международный день дружбы - необычный веселый праздник, который отмечается 30 июля. Провозглашен он по инициативе ООН в 2011 году и с тех пор отмечается по всему миру. Иметь друга - большая удача и подарок от судьбы. Настоящий друг окажет поддержку в трудную минуту и не станет завидовать в моменты счастья.

В День дружбы 2024 поздравьте друзей и поблагодарите за все счастливые совместные моменты. Выразить свои чувства помогут наши поздравления и открытки к празднику.

День дружбы 2024 - картинки, стихи и проза

С днём дружбы, милые друзья,

Видео дня

Пусть солнца лучик улыбнется.

Вас поздравляю я любя,

Пусть ярко вам всегда живётся.

Чтоб дружба крепла и росла,

Цвела, как в мае сад вишневый.

И чтоб удача рядом шла,

Чтоб каждый был из вас здоровым.

Чтоб дорожили дружбой мы,

Всегда друг другу помогали.

Приятной, светлой кутерьмы.

Чтоб все невзгоды исчезали!

***

С Днем дружбы вас хочу поздравить,

Друзей надежных пожелать,

Дарить свое тепло, поддержку

И их взамен же получать.

Друзья всегда пусть будут рядом,

В минуты счастья, горя миг,

Пусть никогда не высыхает

Тепла и радости родник!

***

Для чего нам нужен друг?

Потому что, если вдруг

Неожиданно взгрустнется,

Скрасит друг всегда досуг.

Друг поможет и поймет,

Невозможное найдет,

От всего, что угрожает,

Непременно сбережет.

В этот день я всем желаю

Друга верного иметь.

Пусть вам дружба помогает

Трудности преодолеть!

***

Друзья, давайте все дружить

И дружбой нашей дорожить,

Чтоб даже через много лет

Хранила нас она от бед.

Пусть этот день напомнит нам,

Что дружба верная важна,

Что радость нам она несёт

И в дни уныния спасёт!

***

Верный друг всегда поможет,

Оградит от разных бед,

Подбодрить в печали сможет,

Мигом дельный даст совет.

В праздник дружбы вам желаю

Сложностям давать отпор!

Чтоб вы счастье повстречали,

Жили без обид и ссор!

***

Знать об этом каждому

В этом мире нужно.

Всех людей объединит

Мир, любовь и дружба.

Пусть надёжный человек

Будет рядом с вами.

И все станут пусть вокруг

Добрыми друзьями!

***

В день дружбы я скажу, ребята,

Что вы мой тыл, моя броня.

Легко шагать по жизни славной,

Когда есть верные друзья.

Желаю дорожить друг другом

И дружбу верную беречь,

Всегда пусть будет у нас время

Для добрых и желанных встреч.

***

С Днем дружбы! Всем нужны друзья.

Так будут пусть и у тебя.

Пусть не подводят, не бранят,

Тебя пусть ценят и бодрят.

Пусть помогают не хандрить,

Успех в друзья заполучить,

Пусть веселятся все с тобой,

Дают поддержку всей душой!

***

Поздравляю с Международным днём дружбы и пожелать хочу верной опоры и крепкого плеча в трудную минуту, добрых друзей и искренней поддержки, взаимопонимания с близкими людьми и весёлого времяпровождения в отличной компании настоящих товарищей.

***

Поздравляю с Международным днём дружбы. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни превращался в настоящий праздник, где будет много улыбок и добрых слов от друзей, весёлых шуток и ярких моментов с близкими людьми. Пусть верный друг всегда будет рядом, пусть дружба в твоей жизни будет не только на словах!

***

Самое важное в жизни невозможно потрогать, а настоящая дружба встречается особо редко! Желаю, чтобы искренней, верной и надежной дружбы у каждого было сполна! Пусть она радует много лет!

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Пусть наша дружба всегда будет прочной и крепкой. Пусть она будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего самого лучшего!

***

Поздравляю с Международным днём дружбы! Пусть наша связь никогда не оборвётся, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей!

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