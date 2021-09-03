Сегодня православные верующие отмечают три праздника

Придя в Иерусалим, Фаддей крестился, ошеломленный проповедью Иоанна Крестителя, а затем стал учеником Иисуса. Фаддей проповедовал христианство в Едессе и Армении. Крестил дочь правителя и многих горожан, за что царь вызвал Фаддея к себе и подверг мучениям. Удивительно, но никакие пытки не были страшны Фаддею - он оставался цел. Только меч поразил его, а многие язычники после увиденного обратились в бегство.

Сегодня отмечается народный праздник 3 сентября - Фадеев день.

Праздник 3 сентября - день памяти преподобного Авраамия Смоленского

Родился в семье благочестивых христиан по молитве, с детства мальчик не играл с другими детьми, а подолгу находился в храме. После смерти родителей Авраамий раздал все свое имущество и принял монашеский постриг. Вскоре стал духовником, так прожил 30 лет.

Читайте такжеГороскоп на 4 сентября: что завтра ждет все знаки ЗодиакаГонимый завистью других священников, Авраамий был вынужден переселиться в другой город, но там его судили - обвиняли в двуличии. Авраамия осудили, после этого начались беды в городе: болезни, голод, засуха, возвращение многих иноков к мирской жизни и порокам. Высшее духовенство осознало свою ошибку и вернуло Авраамия к службе. Скончался преподобный в преклонных годах.

Также сегодня отмечается день памяти Вассы и детей ее, которые пострадали за Христа в эпоху гонения на христиан. Муж Вассы - язычник - долго мучил женщину и ее детей, а затем убил.

Приметы 3 сентября

обилие ягод рябины - к дождливой осени;

хорошая погода на Фаддея - к теплым дням;

заморозки с утра - зима будет долгой и холодной.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня не рекомендуется тратить деньги впустую. Также воздержитесь от ссор и конфликтов и разрешения спорных вопросов.

Что можно делать 3 сентября

Наши предки в этот день занимались уборкой льна. Считалось, что, если справиться с урожаем до вечера, то в дом придет богатство. В этот день принято было гадать по ветру: девушки выходили в поле и смотрели, откуда он дует. Южный ветер - можно готовиться к свадьбе. Северный - замужества не будет. Восточный или западный - жених где-то рядом и скоро придет свататься.

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Автор: Кристина Кащавцева