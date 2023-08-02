Народный праздник 3 августа известен под названиями Онуфрий Молчаливый, Безмолвник.

Православная церковь 3 августа чтит преподобного Онуфрия Молчаливого, который был известен обетом молчания и даром чудотворства. Также в этот день почитают мученика и пророка Иезекиля.

В День Онуфрия наши предки обычно уже заканчивали убирать сено и готовили амбары к хранению зерна. Для этого постройки убирали, чистили, чинили, заменяли в них гнилые и старые доски. Часто перед тем, как высыпать зерно, помещение окуривали дымом от полыни, чтобы мыши не заводились.

В этот народный праздник наши предки много молчали. Если выполняли любую работу по хозяйству, на огороде или в доме, то старались не проговорить ни слова. Также молчали во время лечения, гадания, стрижки. Делали так для того, чтобы бесы не проникли в рот во время работы и не наслали болезней, а также чтобы задобрить святого Онуфрия.

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В праздник 3 августа считается особенно полезной родниковая вода. Для крепкого здоровья в этот день нужно встать как можно раньше и набрать воды из ключа или колодца.

С этого дня украинцы начинали собирать яблоки и готовиться к Яблочному Спасу (19 августа). До Спаса яблоки не ели, а только перерабатывали на компоты и варенье.

3 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 3 августа по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня очень удачливые, им во всем везет. С ними приятно и легко общаться, они не "грузят" других людей своими проблемами. Но близким тяжело понять что у них на душе. Эти люди всегда стремятся докопаться до правды, не терпят обман и нарушение обещаний, а ещё не любят не пунктуальных людей.

Что нельзя делать 3 августа

В народный праздник 3 августа нельзя разговаривать во время работы на огороде или в поле, ремонта, уборки, строительства, иначе работа не будет получаться. Также не стоит разговаривать во время замешивания теста.

В целом в этот день не стоит болтать не по делу, распускать сплетни, обманывать кого-то. Также нельзя начинать конфликты и устраивать разборки с близкими, иначе отношения испортятся надолго.

Не стоит есть сырые яблоки в этот день, иначе будут проблемы с пищеварением.

В этот день в доме должен быть порядок - не разбрасывайте вещи и не оставляйте мусор где попало.

Данное 3 августа обещание нельзя нарушить, иначе последует наказание от вселенной. Поэтому не давайте обещаний, которых не сможете выполнить.

С этого дня в реках уже не купаются, поскольку вода становится слишком холодной и опасной, и возрастает риск захлебнуться.

Приметы погоды 3 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода 3 августа сырая и теплая, то в лесу уродится много грибов.

Сороки громко кричат и не затихают - к теплой зиме.

Если на калине появилось много ягод, то осень будет холодной и снежной.

Рыба плескается у поверхности воды - к жаркой и солнечной погоде.

Чем больше желудей на дубе, тем урожайнее будет год.

Туман низко над землей стелется - к жаре.

Чем выше муравейники, тем холоднее будет зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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