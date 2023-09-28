Православная церковь Украины 29 сентября по новому стилю чтит память преподобного Кириака Отшельника и мученика Феофана Милостивого. По старому стилю в этот день церковь чтит великомученицу Евфимию Всехвальную княгиню Людмилу Чешскую, покровительницу Чехии и ревностную христианку. Она была задушена по приказу невестки-язычницы.
В этот народный праздник охотники выходили на промысел. Очень хорошей приметой считалось подстрелить зайца в этот день. Тогда у охотника весь год будет удачным.
Крестьяне в народный праздник 29 сентября стригли овец и изготовляли из их шерсти одежду и обувь. Заводчики овец ездили на рынок и продавали изделия из овчины.
Женщины в этот день собирали капусту и готовили из неё блюда. Часто в эту дату устраивали капустные вечеринки, на которые приглашали подруг и все вместе занимались готовкой. На таких вечеринках обменивались новостями и сплетнями, обсуждали женихов.
29 сентября - знак Зодиака
Рожденные 29 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня имеют спокойный и уравновешенный характер. Очень трудолюбивые и не боятся ставить себе трудные задачи. Не поддаются панике. Свои проблемы решают самостоятельно, не любят обращаться за помощью.
Что нельзя делать 29 сентября
Начинать новые дела в этот день нежелательно - они закончатся неудачей.
Не надевайте грязную, порванную, сильно изношенную одежду в этот день, иначе вы станете объектом неприятных слухов и ложных домыслов. По возможности наденьте чистые и выглаженные вещи.
Нельзя париться в бане в этот день.
Стричь ногти и волосы 29 сентября - к болезням.
Завидовать чужому счастью в этот день категорически нельзя, иначе всё планы рухнут.
Плохой день для трудоустройства на новую работу, переезда, дальней поездки, похода в лес или в горы.
Нежелательно в этот день брать в руки спицы, иглы, ножницы или нож, поскольку повышается риск пораниться, а раны будут долго заживать.
Приметы погоды 29 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Чем теплее и суше этот день, тем позднее наступит зима. Если день солнечный и погожий, то зима в этом году будет мягкой.
- Если скворцы ещё не улетели в теплые края, то бабье лето закончится нескоро.
- Ночью ярко мерцают звезды - к изменению погоды.
- Если листья пожелтели, но не опадают, то осень будет затяжной.
- Утренний туман предвещает потепление.
- Дует сильный ветер - к похолоданию и пасмурной погоде.
- Если 29 сентября пошел дождь, то октябрь будет дождливым.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.