Народный праздник 29 сентября известен под названиями Феофан Милостивый, Кириак Отшельник, Людмилин день, Людмила и Ефимия.

Православная церковь Украины 29 сентября по новому стилю чтит память преподобного Кириака Отшельника и мученика Феофана Милостивого. По старому стилю в этот день церковь чтит великомученицу Евфимию Всехвальную княгиню Людмилу Чешскую, покровительницу Чехии и ревностную христианку. Она была задушена по приказу невестки-язычницы.

В этот народный праздник охотники выходили на промысел. Очень хорошей приметой считалось подстрелить зайца в этот день. Тогда у охотника весь год будет удачным.

Крестьяне в народный праздник 29 сентября стригли овец и изготовляли из их шерсти одежду и обувь. Заводчики овец ездили на рынок и продавали изделия из овчины.

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Женщины в этот день собирали капусту и готовили из неё блюда. Часто в эту дату устраивали капустные вечеринки, на которые приглашали подруг и все вместе занимались готовкой. На таких вечеринках обменивались новостями и сплетнями, обсуждали женихов.

29 сентября - знак Зодиака

Рожденные 29 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня имеют спокойный и уравновешенный характер. Очень трудолюбивые и не боятся ставить себе трудные задачи. Не поддаются панике. Свои проблемы решают самостоятельно, не любят обращаться за помощью.

Что нельзя делать 29 сентября

Начинать новые дела в этот день нежелательно - они закончатся неудачей.

Не надевайте грязную, порванную, сильно изношенную одежду в этот день, иначе вы станете объектом неприятных слухов и ложных домыслов. По возможности наденьте чистые и выглаженные вещи.

Нельзя париться в бане в этот день.

Стричь ногти и волосы 29 сентября - к болезням.

Завидовать чужому счастью в этот день категорически нельзя, иначе всё планы рухнут.

Плохой день для трудоустройства на новую работу, переезда, дальней поездки, похода в лес или в горы.

Нежелательно в этот день брать в руки спицы, иглы, ножницы или нож, поскольку повышается риск пораниться, а раны будут долго заживать.

Приметы погоды 29 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем теплее и суше этот день, тем позднее наступит зима. Если день солнечный и погожий, то зима в этом году будет мягкой.

Если скворцы ещё не улетели в теплые края, то бабье лето закончится нескоро.

Ночью ярко мерцают звезды - к изменению погоды.

Если листья пожелтели, но не опадают, то осень будет затяжной.

Утренний туман предвещает потепление.

Дует сильный ветер - к похолоданию и пасмурной погоде.

Если 29 сентября пошел дождь, то октябрь будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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