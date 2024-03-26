Народный праздник 27 марта известен под названиями Матрена Наставница, полурепица, Венедиктов день.

Православная церковь Украины 27 марта по новому стилю чтит мученицу Матрону Солунскую и преподобного Иоанна Прозорливого. По старому стилю в праздник сегодня чтят небесного покровителя Европы Бенедикта Нурсийского.

В народный праздник 27 марта наши предки ухаживали за животными. У крупного скота в конце месяца появлялось первое потомство и начинался период линьки. Наши предки убирали в хлеву, добавляли в корм первую весеннюю траву, выкармливали телят и козлят.

Ещё одной заботой в этот народный праздник были огородные хлопоты. Дата считается удачной для посева любых овощей и высадки рассады. В садах пора сажать молодые деревья и опрыскивать старые. Все посаженное сегодня даст хороший урожай.

Видео дня

Праздник 27 марта считается очень удачным для покупок и обновок, ремонта, пополнения запасов. По поверьям, если в эту дату купить что-то новое в жилье или заменить старую сломанную вещь на новую, то в доме будет достаток и сытость. А обновки долго прослужат и будут радовать.

Сегодняшний день удачен для привлечения в сад перелетных птиц и заполнения кормушек, а также для покупки птенцов хозяйственных птиц.

27 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня одаренные и неординарные, имеют много талантов. У них бунтарский темперамент. Эти люди не боятся выделяться из толпы. Имеют собственное мнение по любому вопросу, а переспорить их невозможно. В общении они идеалисты и романтики. Склонны к красивым, но безрассудным поступкам.

Что нельзя делать 27 марта

Не выбрасывайте остатки хлеба и еды в мусорное ведро, а скормите птицам и бездомным животным.

Не стоит в этот день ссориться, спорить с близкими, оскорблять их. Все конфликты будут иметь очень серьезные конфликты.

Нельзя пугать и обижать птиц, а также резать на мясо домашнюю птицу.

По возможности не пользуйтесь ножами, ножницами, топором, косой и другими острыми предметами - повышается риск порезов и ран.

Приметы погоды 27 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман предвещает прохладный апрель.

Облака высоко и быстро плывут - к погожей погоде.

Расцвели одуванчики - морозов больше не будет.

Если на лещине уже появились сережки, то уже можно сеять редис и зелень.

Реки не разлились - к жаркому и посушливому лету.

Лошадь не хочет выходить на улицу - к непогоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: