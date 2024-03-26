Православная церковь Украины 27 марта по новому стилю чтит мученицу Матрону Солунскую и преподобного Иоанна Прозорливого. По старому стилю в праздник сегодня чтят небесного покровителя Европы Бенедикта Нурсийского.
В народный праздник 27 марта наши предки ухаживали за животными. У крупного скота в конце месяца появлялось первое потомство и начинался период линьки. Наши предки убирали в хлеву, добавляли в корм первую весеннюю траву, выкармливали телят и козлят.
Ещё одной заботой в этот народный праздник были огородные хлопоты. Дата считается удачной для посева любых овощей и высадки рассады. В садах пора сажать молодые деревья и опрыскивать старые. Все посаженное сегодня даст хороший урожай.
Праздник 27 марта считается очень удачным для покупок и обновок, ремонта, пополнения запасов. По поверьям, если в эту дату купить что-то новое в жилье или заменить старую сломанную вещь на новую, то в доме будет достаток и сытость. А обновки долго прослужат и будут радовать.
Сегодняшний день удачен для привлечения в сад перелетных птиц и заполнения кормушек, а также для покупки птенцов хозяйственных птиц.
27 марта - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня одаренные и неординарные, имеют много талантов. У них бунтарский темперамент. Эти люди не боятся выделяться из толпы. Имеют собственное мнение по любому вопросу, а переспорить их невозможно. В общении они идеалисты и романтики. Склонны к красивым, но безрассудным поступкам.
Что нельзя делать 27 марта
Не выбрасывайте остатки хлеба и еды в мусорное ведро, а скормите птицам и бездомным животным.
Не стоит в этот день ссориться, спорить с близкими, оскорблять их. Все конфликты будут иметь очень серьезные конфликты.
Нельзя пугать и обижать птиц, а также резать на мясо домашнюю птицу.
По возможности не пользуйтесь ножами, ножницами, топором, косой и другими острыми предметами - повышается риск порезов и ран.
Приметы погоды 27 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Утренний туман предвещает прохладный апрель.
- Облака высоко и быстро плывут - к погожей погоде.
- Расцвели одуванчики - морозов больше не будет.
- Если на лещине уже появились сережки, то уже можно сеять редис и зелень.
- Реки не разлились - к жаркому и посушливому лету.
- Лошадь не хочет выходить на улицу - к непогоде.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.