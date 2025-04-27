Узнайте, что для личного счастья обязательно нужно сделать в сегодняшний день.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими торжествами и интересными церковными обычаями. Мы разобрались, какой праздник 27 апреля наступает в мире в Украине, чего нельзя делать и кто отмечает именины.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти сродника Симеона Господнего и преподобного Стефана Киево-Печерского. Также в 2025 году 27 апреля начинаются Проводы или Радоница, когда принято посещать могилы близких.

По старому стилю верующие чествуют Папу Римского Мартина. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День кадровика. Мы чествуем специалистов, которые занимаются приемом на работу, учетом персонала и регистрацией работников в государственных органах.

Среди выдающихся украинцев родились в эту дату хоккеист Олег Тимченко, борец Вячеслав Олийнык, пловец Евгений Богодайко, математик Марк Красносельский, участники российско-украинской войны и Герои Украины Леонид Бутусин и Василий Мельников.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 27 апреля праздник День азбуки Морзе. В этот день 1791 года родился Семюэл Морзе, который придумал шифровать информацию в точках и тире. Эта система до сих пор используется в военных и спасательных операциях.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день тапира, День спасения жаб, День стерилизации бездомных кошек, День дизайна, День спасения морских млекопитающих, Всемирный день нюха.

Среди мировых знаменитостей в эту дату родились султан Сулейман I, писательница Мери Волстонкрафт, философ Герберт Спенсер, актриса Анук Эме.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Семенов день и Семен Ранопашец. Наши предки сеяли овощи в открытый грунт и пересаживали рассаду. В южных областях Украины начинали сажать картошку. Для большого счастья в этот день нужно сделать безвозмездное доброе дело (например, пожертвовать милостыню) и никому об этом не рассказывать.

27 апреля можно сходить на кладбище и убрать могилы близких, а также посетить богослужение и помолиться за упокой душ родных.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих, чтобы не нарушить его запреты. В Радоницу (Проводы) нельзя устраивать застолье на кладбище, оставлять предметы и алкоголь возле могилы, а также оскорблять погибших. День неудачен для крупных покупок и финансовых сделок.

Об этом дне известны такие погодные приметы:

если пошел дождь, то будет много зерна в этом году;

утренний туман предвещает потепление;

прилетели стрижи - больше морозов не будет;

если ударил гром, то до конца месяца будет непогода.

Погода 27 апреля будет сухой и облачной. Во всей Украине заметно похолодает, а ночная температура в нескольких областях опустится до 0°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

По старому стилю праздник 27 апреля наступает у Антона, Валентина, Ивана, Мартина, Александра.

Вас также могут заинтересовать новости: