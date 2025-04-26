Какой церковный праздник отмечают верующие 27 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 апреля по новому церковному календарю чтут преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, и Львовскую икону Божией Матери "Одигитрия". Также сегодня - Антипасха, первое воскресенье после Пасхи, известное также как Фомино воскресенье. В народе день прозвали Проводы, или Гробки. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 апреля (10 мая по старому) - день памяти преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.

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Стефан, игумен Печерский и епископ Владимиро-Волынский, жил в XI веке. В Киево-Печерском монастыре он принял монашеский постриг и был любимым учеником игумена Лавры, преподобного Феодосия Печерского. Перед смертью Феодосия монахи попросили назначить игуменом именно Стефана.

В 1078 году игумен Стефан ушел из Лавры и основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы - Кловский, который долгое время процветал, но в середине XIII века его разрушили орды Батыя. В 1901 году Стефана поставили епископом города Владимира-Волынского. Он приложил немало усилий и обратил в христианскую веру много жителей Волыни. Также епископ Стефан принимал участие в перенесении мощей преподобного Феодосия - из пещеры в монастырь.

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В первое воскресенье после дня памяти Юрия Победителя (23 апреля по новому стилю) почитают Львовскую икону Божией Матери "Одигитрия".

Икона Львовской Богородицы - одна из самых интересных и загадочных достопримечательностей украинской церковной культуры. Считается, что икона написана в ХIV веке в традиции православного иконописца.

Директор Львовской галереи искусств, искусствовед Борис Возницкий утверждал, что икона была перенесена из одной из львовских церквей в латинскую кафедру из-за пожара в городе в 1527 г. Во времена латинского архиепископа Яна Соликовского образ передали армянам - с тех пор он хранился в армянском соборе до ХХ в.

После Второй мировой войны святыня на какой-то период исчезла из поля зрения, а в 1984 году была выкуплена от частного лица в фонды Львовской картинной галереи. С тех пор оригинальная икона хранилась в часовне Дворца Потоцких, а затем - в музее "Ивана Георгия Пинзеля" на площади Мытной.

Название "Одигитрия" происходит от греческого слова, которое означает "указующая путь", "путеводительница". Львовская Богородица более 600 лет является святыней Львова.

Какой церковный праздник 27 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Мартина, исповедника, папы Римского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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27 апреля - первое воскресенье после Пасхи, которое называют Антипасха. Оно означает не "против" Пасхи, а "взамен", подобно". То есть, это по своей сути - продолжение Пасхи и повторение пасхального торжества, своеобразное отдание Христова Воскресения. Хотя по церковным канонам Пасху отмечают 40 дней - до Вознесения Христова.

Также этот день прозвали Фомино воскресенье, на честь апостола Фомы. По преданию, он один из апостолов не видел воскресшего Христа и не поверил в его воскресение. Тогда Иисус явился и Фоме, показал ему свои раны и позволил потрогать их - и лишь после этого апостол уверовал.

О чем говорят приметы на 27 апреля

В народе 27 апреля - праздник Семенов день, Семен Ранопашец. Приметы дня говорят о погоде и каким будет урожай:

если солнце на рассвете ясное - летом будут сильные ветра;

на траве утром нет росы - вечером жди дождя;

дождь сегодня - к богатому урожаю хлеба;

туман выпал вечером - к потеплению.

По обычаям наши предки на Семена Ранопашца выходили на работу в поле. Также в народе считают, что если в этот день погреться на солнце, то можно избавиться от многих болезней.

В некоторых регионах Украины в этот день проходят Проводы, или Гробки - это день, когда поминают умерших родственников. Еще одно название дня - Красная горка, народный праздник, который отмечали кое-где в Украине.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 27 апреля церковь не одобряет ссоры, сплетни, жадность, зависть, лень. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных, желать зла.

Церковь не советует в поминальные дни оставлять на могилах еду и, тем более, алкоголь. Следует все, что принесли с собой, раздать на милостыню. Также священники призывают не нести на кладбище искусственные цветы - возьмите живые.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: заниматься тяжелой работой, рукоделием и уборкой.

Что можно делать 27 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Симеону - его просят о здоровье близких людей и дать совет в важном деле, считается, что ответ может прийти во сне.

В этот день хорошо пойти на службу в церковь, помолиться об умерших. Также, как уже говорили, на Проводы заведено идти на кладбище, чтобы помянуть близких, которых уже нет. С собой берут пасхи и крашенки, сладости, которые раздают другим посетителям или нуждающимся и просят помолиться за упокой души.

Также в народе в этот день принято накрывать праздничный стол, а на обед приглашают родственников - это считается доброй приметой.

Кто отмечает день ангела 27 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Иван, Николай, Павел, Пётр, Семён, Сергей, Степан.

По старому стилю день ангела у Александра, Антона, Валентина, Мартина.

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