Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 25 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

25 января по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, а также чтят образ Божией Матери - икону "Утоли мои печали". В народном календаре - Григорьев день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 25 января (7 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Григория Богослова, которого считают одним из отцов церкви, и иконы Божией Матери "Утоли мои печали".

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Григорий Богослов родился в 329 году, в провинции Каппадокия (сейчас это Турция). Воспитывался он в христианской знатной семье, обучался в Афинах - там познакомился с будущим святителем Василием Великим и несколько лет жил в его обители. Вернувшись домой, Григорий принял сан священника, хотя сам этого не хотел, но отцу не стал возражать. После смерти родителей Григорий сильно заболел - в его окружении думали, что он не выздоровеет. Но священник выжил и снова уединился в своих молитвах. Вскоре также умер его друг - Василий Великий.

Григорий отправился в Константинополь (ныне Стамбул) по просьбе местных жителей, чтобы помочь им отстоять религию у противников христианства. Этой борьбе Григорий посвятил часть своей жизни, после вернулся в Назианз и возглавил там паству.

Последние годы святитель много писал - его наследие считается достоянием православия. Всего Григорий создал 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей, среди них - автобиографические произведения "О судьбе", "О страданиях моей души", которые считаются литературными памятниками. Церковь почитает Григория под именем Богослов - это имя ранее было дано лишь любимому ученику Христа Иоанну Богослову.

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Икона Божией Матери "Утоли моя печали" стала известна в XVIII веке. Согласно преданию, одна тяжелобольная женщина во сне получила знамение, что получит исцеление от одной иконы - этот образ ей тоже явился во сне. Икону, которая находилась в местечке Шклове Могилевской губернии, в 1640 году в Москву привезли казаки. Больная попросила свезти ее в храм с иконой. Когда она увидела образ, то перекрестилась, хотя до этого практически не могла пошевелить рукой. Затем женщина и полностью исцелилась, а домой уже вернулась без посторонней помощи. С той поры образ стали почитать как чудотворный.

На иконе Богородица держит Младенца Христа, у которого вруках свиток со словами: "Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите". Богородица склонила голову на левую руку, как будто прислушивается к молитвам.

В Украине чудотворный список иконы, написанный монахами на Афонской Горе, находится в Свято-Георгиевском монастыре в поселке Городница (Житомирская область).

Какой церковный праздник 25 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день святой Татьяны Римской, а также день памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 25 января

В народе 25 января - праздник Григорий-весноуказатель или Григорьев день. По его приметам судят о погоде:

какой день до полудня - такой будет первая половина оставшейся зимы;

синицы поют - будут морозы;

сильный снегопад - к ранней осени.

Григорьев день издавна считается семейным, в это время принято ходить в гости к родным и близким.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 25 января не следует сквернословить, ругаться, желать зла, обижать и обижаться. Церковь не одобряет сплетни, осуждение, лень, жадность, зависть, отчаяние. Нельзя мстить, отказывать тем, кто просит о помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: хвастать своими заслугами и добрыми делами, особо осторожным в этот день нужно быть со словами, особенно плохими - сказанное может сбыться, также не стоит делиться планами.

Что можно делать 25 января

К святителю Григорию обращаются в трудные моменты, просят укрепить здоровье и дух, помочь в воспитании детей, считается, что святой способствует финансовому благополучию тех, кто привык работать. В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богородице - перед иконой "Утоли мои печали" просят о своем здоровье и здоровье близких, о возможности стать матерью.

В этот день принято тайно делать благие дела - все сделанное вернется в большем объеме.

Кто отмечает день ангела 25 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Дмитрий, Анатолий, Степан, Василий, Григорий, Петр, Виталий.

По старому стилю день ангела у Макара, Петра, Саввы, Татьяны.

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