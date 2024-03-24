Православная церковь Украины 25 марта по новому стилю отмечает большой православный праздник Благовещение. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Феофана Исповедника и святого Симеона Богослова.
В Благовещение верующие отмечают событие из жизни Богородицы, когда она узнала, что родит Сына Божьего. В народе считается, что в этот день просыпается природа и начинается настоящая весна: припекает солнце, разливаются реки, прилетают перелетные птицы, появляется первая зелень. У домашнего скота рождается потомство, а звери и насекомые выходят на природу.
В праздник 25 марта запрещалась любая работа. Люди говорили, что на Благовещение даже птицы не вьют гнезда. Праздник посвящали отдыху, семейным встречам. Незамужние девушки вместе с подругами гадали на судьбу и на суженых.
Женщинам в этот день для счастья стоит немного полакать. Если оплакать свои беды и тревоги в этот народный праздник, то до конца года прольете мало слез.
Народный праздник 25 марта считается удачным для гаданий и магических ритуалов, но церковь такие обряды не одобряет.
25 марта - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру честные и справедливые, полны энтузиазма, находчивые и креативные. Однако им не хватает организованности и дисциплины. В отношении и в общении эмоциональные, часто меняют свое мнение.
Что нельзя делать 25 марта
Большим грехом считается браться за работу, вышивать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом. В Благовещение положено отдыхать и посещать храм.
Нельзя ломать ветки и обрезать крону деревьев.
Не ссорьтесь с близкими сегодня, иначе отношения надолго испортятся.
Приметы погоды 25 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Птицы летят большими стаями - к потеплению.
- Если на водоем прилетели лебеди, то скоро потеплеет.
- Резко потеплело - к жаркому лету.
- Мыши появились на полях и в садах - год будет неурожайным.
- Чем выше на деревьях сидят птицы, тем теплее будут следующие дни.
- Пауки или бабочки появились - больше морозов не будет.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.