Народный праздник 25 марта известен под названиями Благовещение Пресвятой Богородицы, Феофанов день.

Православная церковь Украины 25 марта по новому стилю отмечает большой православный праздник Благовещение. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Феофана Исповедника и святого Симеона Богослова.

В Благовещение верующие отмечают событие из жизни Богородицы, когда она узнала, что родит Сына Божьего. В народе считается, что в этот день просыпается природа и начинается настоящая весна: припекает солнце, разливаются реки, прилетают перелетные птицы, появляется первая зелень. У домашнего скота рождается потомство, а звери и насекомые выходят на природу.

В праздник 25 марта запрещалась любая работа. Люди говорили, что на Благовещение даже птицы не вьют гнезда. Праздник посвящали отдыху, семейным встречам. Незамужние девушки вместе с подругами гадали на судьбу и на суженых.

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Женщинам в этот день для счастья стоит немного полакать. Если оплакать свои беды и тревоги в этот народный праздник, то до конца года прольете мало слез.

Народный праздник 25 марта считается удачным для гаданий и магических ритуалов, но церковь такие обряды не одобряет.

25 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру честные и справедливые, полны энтузиазма, находчивые и креативные. Однако им не хватает организованности и дисциплины. В отношении и в общении эмоциональные, часто меняют свое мнение.

Что нельзя делать 25 марта

Большим грехом считается браться за работу, вышивать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом. В Благовещение положено отдыхать и посещать храм.

Нельзя ломать ветки и обрезать крону деревьев.

Не ссорьтесь с близкими сегодня, иначе отношения надолго испортятся.

Приметы погоды 25 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Птицы летят большими стаями - к потеплению.

Если на водоем прилетели лебеди, то скоро потеплеет.

Резко потеплело - к жаркому лету.

Мыши появились на полях и в садах - год будет неурожайным.

Чем выше на деревьях сидят птицы, тем теплее будут следующие дни.

Пауки или бабочки появились - больше морозов не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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