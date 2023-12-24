Народный праздник 25 декабря известен под названиями Рождество Христово, Спиридон-солнцеворот, Спиридонов день.

Православная церковь Украины 25 декабря по новому стилю отмечает одно из самых важных и радостных православных праздников - Рождество Христово.

В праздник 25 декабря верующие отмечают рождение Иисуса Христа в пещере возле города Вифлеема. Согласно Библии, в день рождения Христа на небе засияла яркая звезда, и по ней многие верующие пришли в пещеру, чтобы лично увидеть Сына Божьего. 25 декабря - условный день рождения Иисуса; точная дата неизвестна.

Украинцы всегда любили Рождество и имеют многовековые рождественские традиции. Некоторые из традиционных рождественских обычаев имеют языческие корни. К примеру, в этот народный праздник принято ставить на стол или в углу дома украшенный сноп сена, который называют "дидух". В языческие времена дидух символизировал плодородие и связь наших предков с землей. Хранить дидух в доме принято до праздника Крещения.

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Ещё одна известная украинская традиция - это колядки. Дети и молодежь ходили по домам с ритуальными песнями, в которых прославляли рождение Иисуса и просили у соседей угощения. Хозяева дома одаривали колядовальщиков конфетами, булочками и монетами. Иногда для колядок красиво наряжались.

Также на Рождество у украинцев принято разыгрывать вертеп - рождественское театральное представление. Сюжеты в нем были не только религиозными, но также бытовыми, а персонажи были взяты из реальной жизни. Традиции вертепа сохранились до наших дней, и дети разыгрывают рождественские сценки в садах и школах.

Вечер Рождества украинцы проводили дома за богато накрытым столом. Всей семьей собирались в доме, славили Иисуса и наслаждались общей трапезой. На рождественский стол готовили домашние колбасы, рыбу, вареники, картошку, голубцы. Главным блюдом на праздничном столе была традиционная украинская кутья.

В наши дни на Рождество можно поддержать давние украинские традиции, спев колядки и приготовив праздничную кутью. Если же настроения отмечать совсем нет, то можно просто прочитать молитвы за воинов Украины.

По старому стилю Рождество наступает 7 января, а 25 декабря чтят память чудотворца Спиридона Тримифунтского. В Спиридонов день наши предки не работали, а лишь планировали работу на следующий год и подсчитывали, на сколько недель осталось дров и запасов продуктов.

25 декабря - знак Зодиака

Рожденный 25 декабря человек по знаку Зодиака - Козерог. Рожденные в этот день люди отличаются практичностью и приземленностью. Для них не свойственно витать в облаках и много фантазировать. Именинники 25 декабря очень трудолюбивые, не могут позволить себе сидеть без дела. Они строгие и упрямые, но заботливые к близким.

Что нельзя делать 25 декабря

Как и в любой другой день, на Рождество нельзя ссориться и ругаться с матом, завидовать и желать зла другим людям.

С Рождества до Крещения нельзя охотиться и ловить рыбу.

Алкогольные напитки 25 декабря пить нельзя.

Тяжелая работа и физический труд 25 декабря под запретом.

Стричь и красить волосы 25 декабря - к несчастью.

Приметы погоды 25 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в первую половину дня не видно солнца за тучами, то весна будет поздней.

Если на Рождество на крышах много сосулек, то в следующем году зерно хорошо уродит.

Если птицы и домашний скот не хотят выходить на улицу, то скоро погода ухудшится.

В течение дня часто меняется направление ветра - к Новому году погода изменится.

Снег на Рождество - к хорошему урожаю озимых культур.

Ясный день 25 декабря предвещает ясный Новый год.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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