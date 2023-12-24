Православная церковь Украины 25 декабря по новому стилю отмечает одно из самых важных и радостных православных праздников - Рождество Христово.
В праздник 25 декабря верующие отмечают рождение Иисуса Христа в пещере возле города Вифлеема. Согласно Библии, в день рождения Христа на небе засияла яркая звезда, и по ней многие верующие пришли в пещеру, чтобы лично увидеть Сына Божьего. 25 декабря - условный день рождения Иисуса; точная дата неизвестна.
Украинцы всегда любили Рождество и имеют многовековые рождественские традиции. Некоторые из традиционных рождественских обычаев имеют языческие корни. К примеру, в этот народный праздник принято ставить на стол или в углу дома украшенный сноп сена, который называют "дидух". В языческие времена дидух символизировал плодородие и связь наших предков с землей. Хранить дидух в доме принято до праздника Крещения.
Ещё одна известная украинская традиция - это колядки. Дети и молодежь ходили по домам с ритуальными песнями, в которых прославляли рождение Иисуса и просили у соседей угощения. Хозяева дома одаривали колядовальщиков конфетами, булочками и монетами. Иногда для колядок красиво наряжались.
Также на Рождество у украинцев принято разыгрывать вертеп - рождественское театральное представление. Сюжеты в нем были не только религиозными, но также бытовыми, а персонажи были взяты из реальной жизни. Традиции вертепа сохранились до наших дней, и дети разыгрывают рождественские сценки в садах и школах.
Вечер Рождества украинцы проводили дома за богато накрытым столом. Всей семьей собирались в доме, славили Иисуса и наслаждались общей трапезой. На рождественский стол готовили домашние колбасы, рыбу, вареники, картошку, голубцы. Главным блюдом на праздничном столе была традиционная украинская кутья.
В наши дни на Рождество можно поддержать давние украинские традиции, спев колядки и приготовив праздничную кутью. Если же настроения отмечать совсем нет, то можно просто прочитать молитвы за воинов Украины.
По старому стилю Рождество наступает 7 января, а 25 декабря чтят память чудотворца Спиридона Тримифунтского. В Спиридонов день наши предки не работали, а лишь планировали работу на следующий год и подсчитывали, на сколько недель осталось дров и запасов продуктов.
25 декабря - знак Зодиака
Рожденный 25 декабря человек по знаку Зодиака - Козерог. Рожденные в этот день люди отличаются практичностью и приземленностью. Для них не свойственно витать в облаках и много фантазировать. Именинники 25 декабря очень трудолюбивые, не могут позволить себе сидеть без дела. Они строгие и упрямые, но заботливые к близким.
Что нельзя делать 25 декабря
Как и в любой другой день, на Рождество нельзя ссориться и ругаться с матом, завидовать и желать зла другим людям.
С Рождества до Крещения нельзя охотиться и ловить рыбу.
Алкогольные напитки 25 декабря пить нельзя.
Тяжелая работа и физический труд 25 декабря под запретом.
Стричь и красить волосы 25 декабря - к несчастью.
Приметы погоды 25 декабря
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если в первую половину дня не видно солнца за тучами, то весна будет поздней.
- Если на Рождество на крышах много сосулек, то в следующем году зерно хорошо уродит.
- Если птицы и домашний скот не хотят выходить на улицу, то скоро погода ухудшится.
- В течение дня часто меняется направление ветра - к Новому году погода изменится.
- Снег на Рождество - к хорошему урожаю озимых культур.
- Ясный день 25 декабря предвещает ясный Новый год.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.