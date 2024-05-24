Народный праздник 24 мая известен под названиями Симеон Столпник, Мокий Мокрый, Кирилл и Мефодий.

Православная церковь Украины 24 мая по новому стилю чтит преподобного Симеона Столпника, мученика Мелетия Стратилата и ещё 1218 воинов. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают основателей старославянского языка Кирилла и Мефодия, а также мученика Мокия Амфипольского.

День Кирилла и Мефодия издавна считается удачным для любого обучения, освоения новых навыков, запоминания. У школьников и студентов успешно проходят экзамены. В праздник 24 мая можно осваивать новые навыки и проходить курсы.

Наши предки на этот народный праздник приостанавливали посевные работы. Согласно приметам, посаженные сегодня растения погибнут от плохих погодных условий. День был посвящен другим заботам - выпасу скота, починке инвентаря, закупам на ярмарках.

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Девушки в этот день не работали, а собирались на девичник. Вместе с подругами плели венки, вышивали рушники, гадали на судьбу и обсуждали женихов.

В народный праздник 24 мая было принято собирать цвет шиповника, который появляется к концу месяца. Из него варили чай и использовали в народной медицине. Шиповниковый чай считался очень полезным и лечебным напитком.

24 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру умные, изобретательные и хитрые. Умеют налаживать полезные контакты и находить для себя выгоду в любой ситуации. Не боятся рисковать и участвовать в спорах, потому что уверены в своем успехе. Они дают хорошие советы.

Что нельзя делать 24 мая

Неудачный день для дорогих покупок - высок риск разочароваться.

Не жалуйтесь на свои проблемы, не унывайте и не вспоминайте старые обиды, иначе ситуация только ухудшится.

Не стоит в этот день сажать и пересаживать растения. По примете, посаженные сегодня культуры побьет град или погубит мороз.

Не принимайте поспешные и эмоциональные решения - позднее пожалеете.

Приметы погоды 24 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Жаркая и сухая погода сегодня предвещает засушливое лето.

Цветы посреди дня закрылись - к скорому дождю.

Лошади и коровы не хотят выходить на выпас - к непогоде.

Если утром на траве много росы, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.

Утренний туман предвещает дождливое лето.

Дождь 24 мая - хорошая примета. Будет богатый урожай овощей и зерна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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