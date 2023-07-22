Народный праздник 23 июля известен под названиями Антоний Громоносец, Антоний-рясочник.

Православная церковь 23 июля чтит украинского святого родом из Чернигова Антония Печерского, который считается основателем Киево-Печерской Лавры. Он основал Печерский монастырь на горе в Киеве и стал вести уединенную аскетичную жизнь, которую перенял от монахов Афона.

Этот народный праздник в давние времена получил название Антон Громовержец, поскольку в конце июля в Украине часто бывают грозы. Гром 23 июля считался очень счастливой приметой, предвещающей хороший урожай.

Наши предки в народный праздник 23 июля ходили на реку наблюдать за ряской. За это дата получила название Антон Рясочник. Заросший ряской водоем считался непригодным для купания, но растение ценили за кормовую ценность. Его добавляли в еду для свиней, уток, гусей. Также ряской удобряли огород. С поверхности реки собирали не все растения - часть оставляли русалкам.

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Праздник 23 июля в целом считается удачным для любых дел, связанных с природой - работой на огороде и в поле, выпаса домашнего скота, покупки птицы и цыплят, рыбалки, сбора урожая. Также в этот день рекомендуется воздержаться от развлечений и попоститься, поскольку Антоний благословляет скромников.

Рожденный 23 июля по знаку Зодиака - Лев. Такой человек очень гордый и ненавидит проигрывать. В общении они оптимистичные и дружелюбные, у них веселый нрав. В семейной жизни они берут на себя роль добытчика денег. Им проще заплатить за работу по дому профессионалу, чем делать что-то самостоятельно.

Что нельзя делать 23 июля

В этот день опасной считается вода. Не стоит купаться в реке или озере, далеко заплывать, выливать отходы в воду, проводить обряды на воде. Пролить воду 23 июля - к несчастью. Также не стоит в этот день допивать воду за другими людьми.

На реке нельзя срывать кувшинки и приносить их домой.

Также в этот день не рекомендуется проводить влажную уборку.

В день Антония нельзя хвастаться, принижать других людей, демонстрировать свое богатство, поскольку этот святой может наказать гордецов.

Приметы погоды 23 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Мухи стали агрессивными и сильно жалят - к жаркому и дождливому остатку июля.

Если на улице не видно бабочек и пчел, то скоро пойдет дождь.

Гроза 23 июля предвещает богатый урожай в этом году, а также хорошую рыбалку.

Много ряски на воде - к хорошему урожаю и поздней осени.

Радуга в первой половине дня предвещает сильный ветер.

Если стебли картошки подняты высоко, то будет ясная погода, а если поникли и опустились, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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