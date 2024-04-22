Сегодня отмечается Международный день Матери-Земли.

22 апреля 2024 отмечается Праздник мухлёвщиков, День старого программиста, День родников и ключей, День весенних брудершафтов. 22 апреля - 112-й день года (113-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 253 дня.

Какой праздник 22 апреля в мире - список

Сегодня - 22 апреля - праздник встречает далеко не одна страна. В каждом государстве отмечается свое торжество. Некоторые из них смешные, другие - серьезные. Предлагаем ознакомиться с несколькими из них:

День жевательного мармелада, День апрельских ливней, День штата Оклахома - США.

День памяти жертв холокоста - Сербия.

День истребительной авиации - Бразилия.

День пограничной авиации - Грузия.

Также важно помнить, какой сегодня праздник в Украине - 22 апреля в нашей стране, как и во всем мире, отмечается праздник Международный день Матери-Земли.

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Памятные события в истории 22 апреля

1370 - начато строительство Бастилии.

1737 - в Квебеке установлена первая в Канаде металлургическая печь.

1834 - южно-атлантический остров Св. Елены объявлен Британской королевской колонией.

1838 - впервые без использования парусов пароход пересек Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колесный пароход "Сириус".

1864 - Конгресс США принимает закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появляется надпись "In God We Trust".

1939 - Джеффри Стефенсон совершил первый полет через пролив Ла-Манш на планере Слингсби "Галл".

1943 - Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.

1952 - 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

1967 - группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".

1969 - в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

1969 - Джон Уинстон Леннон официально изменил своё имя на Джон Уинстон Оно Леннон.

1974 - на Бали потерпел крушение самолет Boeing 707-321C компании Pan Am, погибли 107 человек. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в Индонезии.

1991 - в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал "Шалом, Америка".

Какой сегодня церковный праздник

22 апреля праздник церковный отмечают и перешедшие на календарь ПЦУ христиане, и те, кто пожелал отмечать торжества по старому стилю. В первом случае 22 апреля - праздник Иконы Божией Матери Цесарской, Дeнь пaмяти cвятoгo пpeпoдoбнoмучeникa Вaдимa, apxимaндpитa Пepcидcкoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Евпcиxия Кecapийcкoгo. Во втором случае 22 апреля верующие отмечают день памяти преподобного Теодора.

Народные приметы 22 апреля - что можно и нельзя делать

Приметы на сегодня гласят, что именно 22 апреля можно гадать и проводить магические ритуалы с водой. Народный метод такой - сходить на родник, возле водоема помолиться, а затем спросить: "На живое или на мертвое?", подумав о нужном человеке. В зависимости от того, как будет вести себя вода, можно понять будущее состояние здоровья. Бурлит - ждать болезней, спокойная - хорошего самочувствия.

Народные приметы о погоде 22 апреля:

цветут одуванчики - весна будет теплой и мягкой;

сильный ветер и туман - ждать хорошего урожая;

по небу плывут синие облака - скоро пойдет дождь, но без холодов.

В эту дату наши предки старались ничего не делать с волосами, иначе можно навлечь беду. Также не стоит пользоваться чужими полотенцами - это к слезам. Проливать воду тоже нежелательно, иначе семью будут ждать несчастья. Воздержитесь от того чтобы застелить стол скатертью с дыркой - так можно навлечь бедность.

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