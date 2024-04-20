Народный праздник 21 апреля известен под названиями Проклов день, Родион-ледолом, Агафы-Руфы.

Православная церковь Украины 21 апреля по новому стилю чтит память священномученика Януария, мучеников Прокла, Феодора и Фавста, а также патриарха Максимиана Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня апостола от семидесяти Родиона.

В народный праздник 21 апреля наши предки убирали в доме, стирали шторы и постельное белье, мыли окна и меняли набивку в подушках и матрасах. Люди верили, что уборка в этот день очистит дом от негатива и привлечет счастье в семью.

Крестьяне в этот народный праздник занимались посевами овощей. По погодным приметам определяли, удачное ли время для посадки. Если шел дождь и земля была мокрой, то откладывали работу на неделю. Удачное время для посадки картошки определяли, бросая грудку земли с высоты пояса. Если после падения она не распалась, то грунт слишком мокрый и сажать еще рано.

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Женщины отправлялись в ближайший лес или луг, чтобы собрать дикие травы, древесные почки и ольховые сережки. Собранные растения засушивали и использовали в домашней медицине. Заканчивался сбор березового сока.

Праздник 21 апреля в давние времена считался опасным для путешествий и далеких поездок из-за непредсказуемости погоды в конце апреля. Люди боялись загрузнуть в грязи, попасть под неожиданный дождь или грозу. Также из-за разлива рек дороги часто затапливало. Поэтому до начала засухи далеко от дома не ездили.

21 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру амбициозные, непоседливые, активные. Их быстро утомляет рутина и однообразие. Такие люди ответственные, целеустремленные и работящие, если занятие им интересно, но в быту часто бывают ленивыми. Очень экономные и даже скупые, не любят тратить деньги.

Что нельзя делать 21 апреля

Если день выдался дождливым и холодным, то ещё в течение недели не рекомендуется ничего сеять на огороде.

Нельзя рыбачить, поскольку у рыб начинается нерест.

Запрещено вредить растениям - топтать траву, ломать ветки, мусорить.

Не стоит в этот день заниматься физическим трудом, перенапрягаться, поднимать тяжелые вещи.

Приметы погоды 21 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пошел дождь - к неурожаю яровых культур, но богатому урожаю калины.

Если черемуха рано расцвела, то лето мудет ранним и жарким.

В лесу начали петь соловьи - к урожаю.

Много щавеля уродило - к снежной зиме.

Утренний туман предвещает урожайный год.

Если ком земли после броска не рассыпался, то сажать картошку ещё рано.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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