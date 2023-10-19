Народный праздник 20 октября известен под названиями Артемьев день, Сергей Зимний, Сергиев день.

Православная церковь Украины 20 октября по новому стилю вспоминает великомученика Артемия Антиохийского, который не побоялся выступить против языческого правителя. По старому стилю 20 октября чтят мучеников Сергия и Вакха.

Наши предки считали праздник 20 октября удачным днем для воинов, атаманов, казаков, воинских предводителей. Им в эту дату сопутствует удача в бою. Считалось, что в этот день появляются на свет очень отважные и умелые бойцы, которые по духу близки к лесу и лесным зверям. Люди верили, что именинникам этого дня покровительствуют волки.

В народный праздник 20 октября наши предки сначала кормили домашний скот, а только потом завтракали сами. Люди, которые жили недалеко от лесов, в этот день вешали во дворе и в хлеву колокольчики, чтобы отпугивать лесных зверей от скота. С наступлением холодов еды в лесу становилось меньше, и голодные хищники могли прокрадываться в людские дворы.

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Праздник 20 октября издавна считается удачной датой для заготовления соленых огурцов. Банки с огурцами в давние времена опускали на дно реки или озера. Там их оставляли до весны. За зиму огурцы хорошо просолятся в холодной воде.

В этот народный праздник в Киевской Руси продолжали подготовку к зиме: прятали телеги и осматривали сани, заготавливали дрова, утепляли крышу и укрепляли забор. Вытряхивали наполнители из подушек и матрасов, и наполняли заново.

20 октября - знак Зодиака

Рожденные 20 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые и амбициозные. Обладают большим талантом и являются объектом зависти многих людей. Им очень важно проявить себя, добиться больших высот. Они знают о своих недостатках и легко признают свою вину. Очень смелые и имеют сильное чувство долга.

Что нельзя делать 20 октября

В этот день нельзя рисковать, играть в азартные игры и принимать решения, результат которых зависит от везения. Удача, скорее всего, не будет на вашей стороне.

20 октября нельзя ходить в лес, чтобы не встретиться с агрессивными волками.

Нельзя оставлять незавершенными какие-то дела сегодня. Если запланировали встречу или занятие на 20 октября, то их нужно выполнить.

Вытряхивать матрасы, нижнее и постельное белье в этот день - к неудаче в делах.

В этот день не ругайтесь и не повышайте голос на близких, иначе отношения надолго испортятся.

Приметы погоды 20 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в этот день ударили морозы, то через 20 дней начнется зимняя погода.

Выпал снег - через 40 дней начнется настоящая зима.

Если день выдался солнечным и теплым, то ещё не протяжении трёх недель будет тепло.

Ночью луна бледная и мутная - к морозной и снежной зиме.

Если деревья стоят в инее, то следующий год будет неурожайным.

Большой урожай орехов предвещает снежную зиму.

В лесу воют волки - скоро похолодает.

Если день выдался дождливым, то до конца октября ещё пойдут дожди.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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