Православная церковь Украины 20 октября по новому стилю вспоминает великомученика Артемия Антиохийского, который не побоялся выступить против языческого правителя. По старому стилю 20 октября чтят мучеников Сергия и Вакха.
Наши предки считали праздник 20 октября удачным днем для воинов, атаманов, казаков, воинских предводителей. Им в эту дату сопутствует удача в бою. Считалось, что в этот день появляются на свет очень отважные и умелые бойцы, которые по духу близки к лесу и лесным зверям. Люди верили, что именинникам этого дня покровительствуют волки.
В народный праздник 20 октября наши предки сначала кормили домашний скот, а только потом завтракали сами. Люди, которые жили недалеко от лесов, в этот день вешали во дворе и в хлеву колокольчики, чтобы отпугивать лесных зверей от скота. С наступлением холодов еды в лесу становилось меньше, и голодные хищники могли прокрадываться в людские дворы.
Праздник 20 октября издавна считается удачной датой для заготовления соленых огурцов. Банки с огурцами в давние времена опускали на дно реки или озера. Там их оставляли до весны. За зиму огурцы хорошо просолятся в холодной воде.
В этот народный праздник в Киевской Руси продолжали подготовку к зиме: прятали телеги и осматривали сани, заготавливали дрова, утепляли крышу и укрепляли забор. Вытряхивали наполнители из подушек и матрасов, и наполняли заново.
20 октября - знак Зодиака
Рожденные 20 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые и амбициозные. Обладают большим талантом и являются объектом зависти многих людей. Им очень важно проявить себя, добиться больших высот. Они знают о своих недостатках и легко признают свою вину. Очень смелые и имеют сильное чувство долга.
Что нельзя делать 20 октября
В этот день нельзя рисковать, играть в азартные игры и принимать решения, результат которых зависит от везения. Удача, скорее всего, не будет на вашей стороне.
20 октября нельзя ходить в лес, чтобы не встретиться с агрессивными волками.
Нельзя оставлять незавершенными какие-то дела сегодня. Если запланировали встречу или занятие на 20 октября, то их нужно выполнить.
Вытряхивать матрасы, нижнее и постельное белье в этот день - к неудаче в делах.
В этот день не ругайтесь и не повышайте голос на близких, иначе отношения надолго испортятся.
Приметы погоды 20 октября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если в этот день ударили морозы, то через 20 дней начнется зимняя погода.
- Выпал снег - через 40 дней начнется настоящая зима.
- Если день выдался солнечным и теплым, то ещё не протяжении трёх недель будет тепло.
- Ночью луна бледная и мутная - к морозной и снежной зиме.
- Если деревья стоят в инее, то следующий год будет неурожайным.
- Большой урожай орехов предвещает снежную зиму.
- В лесу воют волки - скоро похолодает.
- Если день выдался дождливым, то до конца октября ещё пойдут дожди.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.