Народный праздник 20 мая известен под названиями Алексей-грядочник, Фалалей-огуречник, Купальница.

Православная церковь Украины 20 мая по новому стилю чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают явление в небе Креста Господня в Иерусалиме.

В народный праздник 20 мая наши предки занимались посевом огурцов. Для этого дела день считается очень урожайным. Некоторые люди сеяли уже вторую партию, а кто-то сажал первые огурцы. По народным верованиям, работу начинали очень ранним утром, чтобы не видели соседи, иначе они могут сглазить посевы.

В этот день считается очень полезным съесть ранний тепличный огурец. Тогда многие сезонные болезни будут не страшны. Огурцы использовали не только для засолки и салатов, но также в косметологии и лечение.

Видео дня

Сегодняшний народный праздник также известен как Купальница. В этот день люди сгоняли лошадей искупаться в реке - верили, что это принесет животным крепкое здоровье и защиту от нечисти. Сами люди шли купаться в баню всей семьей.

В праздник 20 мая считается счастливой приметой увидеть поздних перелетных птиц - ласточку, соловья, стрижей. А если такие пернатые поселились возле дома, то у его жителей всё точно будет хорошо.

20 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня умные, всесторонне развитые, креативные. Ведут активный образ жизни и имеют много интересов. Очень талантливые, но достигать успеха в делах им мешает вспыльчивость и неумение учиться на своих ошибках. Рожденные 20 мая люди очень ценят семью.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя лгать, лицемерить, льстить другим людям, преувеличивать свои достижения - подобная ложь быстро раскроется, а ваша репутация будет испорчена.

Ругаться матом сегодня - к проблемам в личной жизни.

По возможности не пользуйтесь острыми и режущими предметами сегодня, поскольку повышается риск травм и порезов.

Неудачный день для рыбалки и охоты.

Приметы погоды 20 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Прилетели ласточки и соловьи - лето будет ранним.

На акации сидит много пчел - к дождливой погоде.

Если лужи быстро высыхают, то то остаток мая будет сухим.

Громко квакают лягушки - к большому урожаю огурцов.

Чем ниже летают ласточки и стрижи, тем выше вероятность дождя.

Луна ночью красноватого цвета - к непогоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: