В начале июля в Украине традиционно отмечают День Военно-Морских Сил Украины, а также День работников морского и речного флота Украины. Это профессиональный праздник тех, кто круглосуточно обороняет морские рубежи Украины и уничтожает захватчиков на юге нашей страны, ежедневно выполняет боевые задачи на суше, в воздухе и на море, приближая нашу Победу, обеспечивает боеготовность кораблей, а также гражданских рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий. Об истории этой даты и как красиво поздравить всех причастных, теплые пожелания и яркие открытки - в нашей подборке.
Когда День ВМС Украины - история даты
День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота ежегодно отмечают в первое воскресенье июля - согласно указам Президента 2015 года.
Впервые День ВМС Украины отметили в Севастополе 1 августа 1997 года - тогда на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, торжественно подняли военно-морские флаги Украины. Праздник тогда установили в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996 года), а этот день стал всенародным обзором боевой готовности украинского флота. В 2006 году День ВМС согласно указу президента Ющенко стали отмечать в первое воскресенье июля, а с 2012 года по указу перзидента Януковича - в последнее вокресенье июля (в этот день отмечают день флота в государстве-террористе, напавшем на нашу страну). В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня ВМС Украины в первое воскресенье июля.
В 2024 году День Военно-Морских Сил Украины и День работников морского и речного флота Украины отмечают 7 июля.
Интересно, что именно с июлем связаны значимые даты в истории украинского военного флота:
- 5 июля 1918 года - обнародован закон об униформе для украинского флота;
- 18 июля 1918-го - принят закон о Военно-морском флаге Украины и создано постоянно действующее соединение Военно-морского Флота Украинского государства - бригада тральщиков;
- 21 июля 1992 года - сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины;
- 30 июля 1996 года - состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного Главнокомандующего ВСУ "Море-96".
И одно из самых ярких и древних событий - в июне-июле 907 года состоялся морской поход киевского князя Олега, который одержал блестящую победу под Константинополем.
День ВМС Украины - поздравления
Честь и слава морякам
В этот летний праздник.
Мира и здоровья вам,
Радости и счастья.
Мы желаем вам всегда,
Покорять глубины,
Пусть уходит вся беда
Вглубь морской пучины!
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Поздравляю с Днем Военно-морских сил Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.
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В День флота Украины
Поздравить есть причина
Отважных моряков и бравых речников.
Мы плавали и знаем,
В походах все бывает,
И достает порою волна до облаков.
Пусть корабли стальные
Сквозь струи водяные
Легко проложат путь свой до дальних берегов.
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С Днем Военно-морских сил Украины! В наше непростое время вы стоите на страже границ государства, надежно защищая каждый метр украинской территории, и противостоите военной агрессии страны-оккупанта. Головокружительных побед на всех фронтах и счастья под мирным небом Украины!
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Флот Украины силен и отважен,
Боятся его все враги, как огня,
И в день этот яркий особенно важно
Прославить всех тех, кто сегодня в морях!
Пусть вас все шторма стороною обходят,
Лишь мягкие волны к успеху несут,
Плывите всегда за звездой путеводной,
Пусть к счастью она предоставит маршрут!
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Поздравляю с Днем Военно-Морских Сил Украины! Желаю плыть по жизни легко и свободно, как по морским волнам, желаю успешных прорывов и громких побед. Пусть волнуется море, а не твоё сердце, пусть сдаётся враг, а не ты. И сколько бы лет не прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.
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Поздравляю с Днем морского и речного флота и желаю крепкого здоровья, земного счастья и безоблачного неба. Пусть все ваши дела будут удачными, а вашим кораблям - семь футов под килем!
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День ВМС Украины - картинки
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