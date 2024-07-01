Какой церковный праздник отмечают 2 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

2 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы, а также Ахтырскую икону Божией Матери. В народе праздник прозвали день Берегини. О традициях и приметах 2 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

2 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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2 июля по новому календарному стилю (14 июля - по старому) - Положение ризы Пресвятой Богородицы, которое состоялось во Влахерне.

Ризу Пресвятой Богородицы, согласно преданию, обрели в 471 году в Назарете. После этого ее перенесли во Влахернский храм, что в Константинополе.

Вот что говорит история. В Константинополе жили братья - Кандид и Гальбий, приближенные императора Льва Великого. Они отправились в Палестину поклониться святым местам и остановились на ночлег в Назарете, в доме у старой еврейки. Там они узнали, что женщина хранит ризу (платье, верхнюю одежду) Богородицы, которую Она перед своим Успением подарила девушке из этого еврейского рода - чтобы ее хранили и завещали. И риза хранилась в этой семье несколько столетий.

После этого Ризу доставили в Константинополь, во Влахернский храм. Со святыней связано много чудес. Известно, что когда князь Аскольд в 860 году осаждал столицу Византии, то после того, как император Михаил помолился во Влахернском храме, удалось достичь перемирия. Князь Аскольд и многие из его дружины тогда крестились. Чудотворную ризу Божьей Матери, чтобы уберечь, на какое-то время перенесли в храм святой Софии. Во Влахернский храм ее вернули 2 июля, с тех пор в эту дату проходит ежегодное празднование - Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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2 июля по новому календарному стилю вспоминают чудотворную икону Божией Матери Ахтырскую.

В городе Ахтырка в Сумской области в XVIII веке жил священник Василий Данилов (в службе его называют иереем Даниилом). Как-то летом 1739 года он косил траву возле дома и внезапно увидел в чудесном сиянии икону Божией Матери. Священник забрал образ в дом. Спустя время от иконы снова стало исходить чудесное сияние, которое повторялось, а во сне к священнику явилась Богородица и велела обмыть образ и покрыть покрывалом. Василий так и сделал. Воду, которой омывали икону, он хотел было вылить в реку, но во сне к нему снова явилась Богородица и сказала, что вода исцеляет от лихорадки. Священник напоил водой свою больную дочь, и та выздоровела. Исцелились и другие больные, выпив этой воды. Весть о чудотворной иконе быстро разнеслась. Свидетельствовать ее чудеса в 1746 году в Ахтырку отправился черниговский епископ Амвросий Дубневич, а в 1751- м Синод объявил ее чудотворной.

Спустя время в Ахтырке на месте явления иконы построили собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы, куда поместили и чудотворный образ. Было установлено празднование в честь Ахтырской иконы - 2 июля. С 1844 года ежегодно перед Троицей чудотворную икону переносили из собора в Ахтырский Троицкий монастырь, а в день Всех святых Ахтырская икона возвращалась в Покровский собор.

В соборе икона находилась до 1905 года, затем была похищена и обнаружена в одном из домов возле храма. Икона снова исчезла во время военных действий в 1917-1920 годах, а в 1975-м стало известно, что икона находится в Сан-Франциско (США). Список с нее в 1995 году привез в Ахтырку в Покровский собор митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак).

На иконе изображена Богоматерь, которая молитвенно сложила руки на груди. Справа от Нее - крест с распятым Иисусом Христом.

Церковный праздник 2 июля по старому стилю

2 июля по старому календарному стилю вспоминают святого мученика Зосиму Аполлониадского. Также по старому календарю продолжается Петров пост 2024 - до 11 июля.

О чем говорят приметы на 2 июля

Приметы дня говорят о погоде летом и какой будет осень:

листья на деревьях начали желтеть - к ранней осени;

жара стоит 2 июля - хорошая погода установится надолго;

роса на траве - будут ливни.

В народном календаре 2 июля - праздник Берегини. В этот день наши предки чествовали мать всех духов и земного богатства, а символом праздника считали березу.

Что нельзя делать 2 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани и ссор, выступает против злобы, клеветы, жадности, уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные приметы дня не советуют много разговаривать женщинам - можно "наболтать" себе неприятностей и болезней, отправляться в дальнюю дорогу - будет неудачной, и нельзя ломать ветки березы и рубить дерево. Категорически запрещено лениться - не будет мира и достатка в доме.

Что можно делать 2 июля

Перед образом Ахтырской Божией Матери молятся об исцелении от болезней, особенно от лихорадки, благополучном замужестве, просят защитить дом и семью от бед. Чудотворная святыня считается покровительницей детей.

По народным поверьям в этот день нужно обнять березу и попросить ее позаботиться о близких. Считается, что это дерево защищает людей от бед, а дом от нечисти, поэтому березу хорошо сажать возле дома.

2 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Арсений, Фотий.

По старому стилю именины у Зосимы, Ивана.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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