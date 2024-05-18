Православная Украины церковь 19 мая по новому стилю чтит память священномученика Патрикия Прусского, епископа Иоанна Готского и мученика Калуфа Египтянина. По старому стилю в праздник сегодня чтят праведника Иова Многострадального.
Наши предки в народный праздник 19 мая сеяли поздние культуры, прежде всего - бобовые. Согласно приметам, посаженные сегодня фасоль и горох дадут отменный урожай. Посадками в давние времена занимались женщины, а мужчины перекапывали и пахали поле.
Дождю или ветру в этот народный праздник очень радовались. Верили, что такие погодные явления не только повысят урожайность растениям, но также принесут людям крепкое здоровье и исцеление от скорбных мыслей. Поэтому в сегодняшний день немного полезно постоять лицом против ветра, прогуляться по росе и умыться каплями дождя.
Ещё одним обычаем этого дня был сбор трав, кореньев и почек растений. Целебные культуры засушивали и в будущем использовали для домашнего лечения. Молодые листья смородины и вишни использовали в консервации.
Женщины в праздник 19 мая готовили выпечку из сезонных продуктов - черемши, ревеня, шпината, зелени и клубники. В печи пекли пироги и караваи, лепили вареники. Согласно приметам, если сегодня съесть домашнюю сдобу, то до конца года семья будет сытой и благополучной. Выпечкой угощали нуждающихся людей, а также пастухов в качестве благодарности.
19 мая - знак Зодиака
Рожденный 19 мая человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру активные, неугомонные, нетерпеливые. Им свойственны эмоциональные поступки и поспешные решения. Однако в творчестве и креативности им нет равных. Рожденные 19 мая могут решить любую проблему и никогда не опускают руки, для них нет ничего невозможного.
Что нельзя делать 19 мая
Одалживать хлеб, соль и сахар сегодня - к неприятностям.
Лениться и бездельничать весь день - к проблемам со здоровьем.
Нельзя ругаться с близкими людьми - отношения испортятся надолго.
Спать днем 19 мая - к головным болям.
Не стоит в этот день жаловать на свою судьбу и проблемы, жалеть о несбывшихся мечтах, иначе ситуация ухудшится ещё больше.
Приметы погоды 19 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Ясная погода предвещает богатый урожай огурцов в этом году.
- Раки выползают на берег - к непогоде.
- Если день пасмурный, но летают бабочки и пчелы, то дождя не будет.
- Утренняя роса не высохла до обеда - возможна гроза.
- Если цветы пахнут сильнее обычного, то стоит ждать дождя.
- Птицы много и часто щебечут - к улучшению погоды.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.