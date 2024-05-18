Народный праздник 19 мая известен под названиями Иван Долгий, оберег нивы, Иов-горошник, огуречник.

Православная Украины церковь 19 мая по новому стилю чтит память священномученика Патрикия Прусского, епископа Иоанна Готского и мученика Калуфа Египтянина. По старому стилю в праздник сегодня чтят праведника Иова Многострадального.

Наши предки в народный праздник 19 мая сеяли поздние культуры, прежде всего - бобовые. Согласно приметам, посаженные сегодня фасоль и горох дадут отменный урожай. Посадками в давние времена занимались женщины, а мужчины перекапывали и пахали поле.

Дождю или ветру в этот народный праздник очень радовались. Верили, что такие погодные явления не только повысят урожайность растениям, но также принесут людям крепкое здоровье и исцеление от скорбных мыслей. Поэтому в сегодняшний день немного полезно постоять лицом против ветра, прогуляться по росе и умыться каплями дождя.

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Ещё одним обычаем этого дня был сбор трав, кореньев и почек растений. Целебные культуры засушивали и в будущем использовали для домашнего лечения. Молодые листья смородины и вишни использовали в консервации.

Женщины в праздник 19 мая готовили выпечку из сезонных продуктов - черемши, ревеня, шпината, зелени и клубники. В печи пекли пироги и караваи, лепили вареники. Согласно приметам, если сегодня съесть домашнюю сдобу, то до конца года семья будет сытой и благополучной. Выпечкой угощали нуждающихся людей, а также пастухов в качестве благодарности.

19 мая - знак Зодиака

Рожденный 19 мая человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру активные, неугомонные, нетерпеливые. Им свойственны эмоциональные поступки и поспешные решения. Однако в творчестве и креативности им нет равных. Рожденные 19 мая могут решить любую проблему и никогда не опускают руки, для них нет ничего невозможного.

Что нельзя делать 19 мая

Одалживать хлеб, соль и сахар сегодня - к неприятностям.

Лениться и бездельничать весь день - к проблемам со здоровьем.

Нельзя ругаться с близкими людьми - отношения испортятся надолго.

Спать днем 19 мая - к головным болям.

Не стоит в этот день жаловать на свою судьбу и проблемы, жалеть о несбывшихся мечтах, иначе ситуация ухудшится ещё больше.

Приметы погоды 19 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясная погода предвещает богатый урожай огурцов в этом году.

Раки выползают на берег - к непогоде.

Если день пасмурный, но летают бабочки и пчелы, то дождя не будет.

Утренняя роса не высохла до обеда - возможна гроза.

Если цветы пахнут сильнее обычного, то стоит ждать дождя.

Птицы много и часто щебечут - к улучшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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