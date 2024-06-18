Сегодня отмечается Всемирный день гармонии и День поиска четырехлистного клевера.

Праздник 18 июня - Всемирный день гармонии, День поиска четырехлистного клевера, День недалекого будущего, Международный день пикника, Международный день суши, Международный день паники, День рождения детской коляски, Международный день гордости за успехи аутистов, Международный день борьбы с языком ненависти.

18 июня - 169-й день года (170-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 196 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

18 июня праздник отмечается далеко не в одной стране мира - посмотрите, что и где встречают сегодня:

Видео дня

День сыра - Латвия .

. День чистки аквариума, День расточительства, День "Идите на рыбалку", День сыроделов, День вишневого пирога - США .

. День рождения королевы-матери - Камбоджа .

. День историка - Молдова .

. День прав человека - Азербайджан .

. День Конституции - Сейшельские острова .

. День японской иммиграции - Бразилия .

. День битвы при Ватерлоо - Великобритания .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна отмечает День участкового инспектора полиции.

Важные события в истории 18 июня

1583 - первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1815 - поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.

1817 - в Лондоне открыт мост Ватерлоо.

1873 - американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована на 100 долларов за попытку проголосовать на президентских выборах в США в 1872 году. Как истинный борец, штрафа она так и не заплатила.

1907 - в Лондоне встретились Джордж Бернард Шоу и Марк Твен.

1934 - в Англии правительство призвало граждан пользоваться пешеходными переходами при пересечении дороги.

1939 - в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 18 июня праздник - день памяти мученика Леонтия. По старому стилю в эту дату христиане встречают праздник Игоревской иконы Божией Матери, день памяти священномученика Дорофея, епископа Тирского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 18 июня

Наши предки знали, что именно в эту дату расцветает сон-трава - они проводили ритуал с этим растением. Собирали траву и клали на ночь под подушку. Приметы на сегодня гласят - если приснится молодая девушка - к приятным новостям, старуха - к беде. Считалось, что плохой сон нельзя было никому рассказывать, тогда он не исполнится, как и негативные события в жизни.

Народные приметы о погоде 18 июня:

туман над водой - к хорошему урожаю грибов;

утром сильно пахнет трава - скоро пойдет дождь;

всю ночь слышно крик совы - к осадкам.

Категорически запрещено в народный праздник 18 июня брать в руки ножи и ножницы - можно приблизить беду. Также не стоит заводить новые знакомства или разговаривать с незнакомыми людьми. 18 июня нечистая сила может принять облик человека и навредить вам.

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