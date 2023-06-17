Народный праздник 18 июня известен под названиями Дорофеев день, Волхов-дорофей.

18 июня православная церковь чтит память священномученика Дорофея. В Дорофеев день наши предки наблюдали за направлением ветра и определяли по нему погоду. Северный ветер в этот день сулит прохладное лето, западный - жаркое, южный - влажное, восточный - урожайное.

Народный праздник 18 июня считается удачным для избавления от сорняков. Считается, что если сегодня вырвать с корнем сорную траву, то повторно они больше никогда не вырастут. Поэтому наши предки в этот народный праздник целый день работали на огороде. Также в день Дорофея проверяли, много ли на огурцах пустоцветов. Если да, то огуречную грядку удобряли коровяков.

Существует поверье, что на день Дорофея расцветает сон-трава. Если на участке появился такой цветок, то это считалось очень хорошей приметой. Но рвать это растение нельзя, поскольку оно включено в Красную книгу Украины.

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Рожденные 18 июня люди очень оптимистичные и уверенные в себе. Стремятся к саморазвитию и всю жизнь обучаются. Всегда готовы помочь близким в трудной ситуации, но не любят несамостоятельных людей. Отличаются большим упрямством.

Что нельзя делать 18 июня

Ночь с 18 на 19 июня считается опасной, поэтому по возможности на улицу после полуночи лучше не выходить.

В этот день ни в коем случае нельзя рассказывать чужие тайны, иначе и ваши секреты станут известны. Также в этот народный праздник не стоит произносить необдуманно и на эмоциях фразы вроде "Ты мне не друг" или "Я тебе не доверяю", иначе всё так и будет.

В день Дорофея нельзя неосторожно пользоваться ножом, ножницами, иглой, топором и другими острыми предметами, поскольку возрастает риск порезов.

Приметы погоды 18 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много пауков появилось - к ясной и сухой погоде.

Если сова всю ночь ухает, то в ближайшее время возможен дождь или град.

Над водой стелется туман - к богатому урожаю грибов.

Если пчелы прячутся по ульям или собака не выходит из будки, то скоро пойдет дождь.

Если до обеда было пасмурно, а во второй половине дня вышло солнце, то погода до конца июня будет переменчивой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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