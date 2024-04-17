Православная церковь Украины 18 апреля по новому стилю чтит память ученика Григория Декаполита преподобного Иоанна и епископа Кузьмы Халкидонского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мучеников Агафопода и Феодула.
Наши предки в народный праздник 18 апреля поднимались на возвышенность и подставляли лицо и руки навстречу ветру. По народным верованиям, ветра в день Федула могут "сдуть" с человека болезни, неприятности и тревоги.
В этот народный праздник обязательно стоит хотя бы ненадолго открыть окна в доме для проветривания. По приметам, ветер очистит жилье от болезней и негатива.
Крестьяне в праздник 18 апреля занимались посадками рассады и овощей. Верили, что любые посаженные в этот день растения дадут богатый урожай. На огородах сеяли зелень, морковь, лук, чеснок, свеклу. В южных областях Украины начинали сажать ранние сорта картошки.
Чтобы семена лучше взошли, наши предки поливали грядки святой или колодезной водой. А если уже прошла Пасха, то на участке закапывали скорлупу из освященных пасхальных яиц.
Сегодняшний день удачен для рыбалки и для сбора диких лекарственных трав.
18 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру независимые, самостоятельные и сильные духом. Они очень творческие и всесторонне развитые. Не любят, когда их свободу ограничивают. Обладают прекрасным чувством юмора и большой харизмой, благодаря чему легко заводят друзей. Но в отношениях часто бывают застенчивыми и нерешительными.
Что нельзя делать 18 апреля
Если в хозяйстве родились ягнята, телята, козлята и другие детеныши у скота, то их нельзя показывать гостям.
Не стоит ругаться, повышать голос, спорить с родными и вспоминать старые обиды, иначе отношения серьезно испортятся.
Тяжелая физическая работа под запретом сегодня. Если ослушаться, то возможны проблемы со спиной.
Злоупотреблять спиртными напитками в этот день запрещено.
Приметы погоды 18 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если прошел дождь, то будет хороший урожай ржи в этом году.
- Из березы вытекает много сока - к дождливому лету.
- Если птицы вьют гнезда в солнечном месте, то лето будет прохладным.
- Кукушки начали куковать в лесах - больше заморозков не будет.
- Радуга 18 апреля предвещает дождливый остаток апреля.
- Если на березе появились листья, то уже можно начинать посадку картошки.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.