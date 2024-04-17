Народный праздник 18 апреля известен под названиями Кузьма огородник, Федулов день, Федул-ветреник, Федора-ветреница.

Православная церковь Украины 18 апреля по новому стилю чтит память ученика Григория Декаполита преподобного Иоанна и епископа Кузьмы Халкидонского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мучеников Агафопода и Феодула.

Наши предки в народный праздник 18 апреля поднимались на возвышенность и подставляли лицо и руки навстречу ветру. По народным верованиям, ветра в день Федула могут "сдуть" с человека болезни, неприятности и тревоги.

В этот народный праздник обязательно стоит хотя бы ненадолго открыть окна в доме для проветривания. По приметам, ветер очистит жилье от болезней и негатива.

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Крестьяне в праздник 18 апреля занимались посадками рассады и овощей. Верили, что любые посаженные в этот день растения дадут богатый урожай. На огородах сеяли зелень, морковь, лук, чеснок, свеклу. В южных областях Украины начинали сажать ранние сорта картошки.

Чтобы семена лучше взошли, наши предки поливали грядки святой или колодезной водой. А если уже прошла Пасха, то на участке закапывали скорлупу из освященных пасхальных яиц.

Сегодняшний день удачен для рыбалки и для сбора диких лекарственных трав.

18 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру независимые, самостоятельные и сильные духом. Они очень творческие и всесторонне развитые. Не любят, когда их свободу ограничивают. Обладают прекрасным чувством юмора и большой харизмой, благодаря чему легко заводят друзей. Но в отношениях часто бывают застенчивыми и нерешительными.

Что нельзя делать 18 апреля

Если в хозяйстве родились ягнята, телята, козлята и другие детеныши у скота, то их нельзя показывать гостям.

Не стоит ругаться, повышать голос, спорить с родными и вспоминать старые обиды, иначе отношения серьезно испортятся.

Тяжелая физическая работа под запретом сегодня. Если ослушаться, то возможны проблемы со спиной.

Злоупотреблять спиртными напитками в этот день запрещено.

Приметы погоды 18 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если прошел дождь, то будет хороший урожай ржи в этом году.

Из березы вытекает много сока - к дождливому лету.

Если птицы вьют гнезда в солнечном месте, то лето будет прохладным.

Кукушки начали куковать в лесах - больше заморозков не будет.

Радуга 18 апреля предвещает дождливый остаток апреля.

Если на березе появились листья, то уже можно начинать посадку картошки.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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