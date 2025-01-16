Сегодня именины у Максима, Симона, Ирины и Арины.

Сегодня, 16 января, День ангела празднуют многие люди, хоть и не с таким размахом, как дату рождения. Это повод почтить святого, в честь которого назвали человека. Можно сказать несколько теплых слов или отправить открытку.

У кого именины по новому календарю

Иван - это люди с безупречной нравственностью, которые придерживаются традиций, но часто принимают непродуманные решения. Они активны, любознательны, сообразительны и имеют много хобби.

Максим - это доброжелательные ласковые люди. У них отличная интуиция, эти мужчины следят за модой и стремятся к лучшей жизни.

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Петр - это романтичные, шутливые мужчины, которые хотят создать хорошую семью и дружбу. Петр стойко противостоит неудачам, но легко разочаровывается в людях.

Симон - носители этого имени спокойные, воспитанные и добрые. Они уравновешены, образованы и трудолюбивы.

Ян - это мужчины с хорошим чувством юмора, которые самостоятельно принимают решения и не поддаются влиянию. Они могут быть строгими и требовательными.

Неонила - имеет греческое происхождение. Значение имени "молодая, новая". Это артистичные, красивые женщины. Они очень женственные, открытые и веселые.

У кого именины сегодня по старому стилю

День ангела по старому календарю празднуют только три человека.

Гордей - это горделивые, настойчивые, честные и энергичные мужчины со сложным характером. Из них получаются прекрасные собеседники и друзья.

Арина - эти женщины имеют скрытный и хитрый характер. Они серьезные и рассудительные, с хорошей интуицией и навыками психолога.

Ирина - это добрые, сердечные и самостоятельные женщины. Они часто витают в облаках и имеют собственное видение на все.

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