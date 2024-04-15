Православная церковь Украины 16 апреля по новому стилю чтит память мучениц Агапии, Ирины, Ники, Галины, Василисы и многих других. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Никиту Кесарийского.
Народный праздник 16 апреля известен как Ирина Рассадница. Эту дату наши предки посвящали посеву рассады перца, капусты, огурцов, помидор, кабачков. Верили, что все посаженные в день Ирины культуры хорошо приживутся и дадут отменный урожай. Мужчины в эту дату ремонтировали огородный инвентарь и пахали участок.
Крестьяне в этот народный праздник заботились о домовом. Для него оставляли угощение в виде каши, буханки хлеба или печенья. Люди верили, что после такого домовой дух не будет буянить и шкодить хозяевам.
В праздник 16 апреля люди ходили к ближайшей реке или озеру, набирали воду и умывались ею для крепкого здоровья, а также поливали родниковой водой растения. Также в этот день ходили в баню, обливались водой и обтирались мокрым полотенцем.
16 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру энергичные, уверенные в себе, смелые и упрямые. Имеют большие амбиции и стремятся к успеху и признанию. Для них очень важна самореализация. По жизни они реалисты и не верят пустым обещаниям. В общении кажутся строгими, но на самом деле способны на искреннюю заботу.
Что нельзя делать 16 апреля
Нельзя в этот день рвать и топтать дикие растения.
Не завидуйте другим людям, иначе на вас перейдут их проблемы и тревоги.
Супругам нельзя ссориться, вспоминать старые обиды, спорить даже из-за мелочей, иначе отношения испортятся надолго.
Неудачный день для охоты и рыбалки.
Приметы погоды 16 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если с березы собрали много сока, то лето будет дождливым.
- Если подул ветер с юга, то в этом году уродятся яровые культуры.
- Цветки одуванчика и мать-и-мачехи днем закрылись - к дождю.
- Гром сегодня предвещает богатый урожай зерновых культур.
- На березе появились листочки - уже можно сажать картошку.
- Если яблони уже отцвели, то будет раннее лето.
- Звездная, безоблачная ночь предвещает похолодание.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.