Народный праздник 16 апреля известен под названиями Иринин день, Ирина рассадница, Никита-водопол.

Православная церковь Украины 16 апреля по новому стилю чтит память мучениц Агапии, Ирины, Ники, Галины, Василисы и многих других. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Никиту Кесарийского.

Народный праздник 16 апреля известен как Ирина Рассадница. Эту дату наши предки посвящали посеву рассады перца, капусты, огурцов, помидор, кабачков. Верили, что все посаженные в день Ирины культуры хорошо приживутся и дадут отменный урожай. Мужчины в эту дату ремонтировали огородный инвентарь и пахали участок.

Крестьяне в этот народный праздник заботились о домовом. Для него оставляли угощение в виде каши, буханки хлеба или печенья. Люди верили, что после такого домовой дух не будет буянить и шкодить хозяевам.

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В праздник 16 апреля люди ходили к ближайшей реке или озеру, набирали воду и умывались ею для крепкого здоровья, а также поливали родниковой водой растения. Также в этот день ходили в баню, обливались водой и обтирались мокрым полотенцем.

16 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру энергичные, уверенные в себе, смелые и упрямые. Имеют большие амбиции и стремятся к успеху и признанию. Для них очень важна самореализация. По жизни они реалисты и не верят пустым обещаниям. В общении кажутся строгими, но на самом деле способны на искреннюю заботу.

Что нельзя делать 16 апреля

Нельзя в этот день рвать и топтать дикие растения.

Не завидуйте другим людям, иначе на вас перейдут их проблемы и тревоги.

Супругам нельзя ссориться, вспоминать старые обиды, спорить даже из-за мелочей, иначе отношения испортятся надолго.

Неудачный день для охоты и рыбалки.

Приметы погоды 16 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если с березы собрали много сока, то лето будет дождливым.

Если подул ветер с юга, то в этом году уродятся яровые культуры.

Цветки одуванчика и мать-и-мачехи днем закрылись - к дождю.

Гром сегодня предвещает богатый урожай зерновых культур.

На березе появились листочки - уже можно сажать картошку.

Если яблони уже отцвели, то будет раннее лето.

Звездная, безоблачная ночь предвещает похолодание.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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