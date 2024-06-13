Народный праздник 14 июня известен под названиями Елисей Гречкосей, Елесеев день, Устинов день.

Православная церковь Украины 14 июня по новому стилю чтит память пророка Елисея и святого Мефодия Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученика Иустина Философа.

В народный праздник 14 июня украинцы занимались сбором урожая клубники и земляники. Их сезон в самом разгаре, а сами ягоды сегодня считаются вдвое полезными. Поэтому для хорошего самочувствия и крепкого иммунитета обязательно следует съесть хотя бы горсть клубники.

На огороде в этот народный праздник сеяли овес, лен, гречку. Хозяйки варили в печи гречневую кашу и угощали всех родных. Верили, что таким образом можно повысить урожайность культур.

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Сегодняшний день считается очень удачным для новых покупок, особенно приобретения одежды. Купленные сегодня вещи принесут удовольствие и долго прослужат. А у торговцев будет большая выручка.

В полях и лесах в праздник 14 июня собирали лекарственные травы и целебную зелень, а затем высушивали для использования в народной медицине. Однако корни растений, по поверьям, вырывать не стоит, а лучше оставить в земле.

14 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру активные, непоседливые, сообразительные. У них хорошая память и высокий интеллект. Они общительные и дружелюбные, могут найти общий язык почти с кем угодно. Однако не очень искренние и обычно скрывают свою личную жизнь. Рожденные 14 июня люди очень нуждаются в похвале и восхищении, их самооценка зависит от чужого мнения.

Что нельзя делать 14 июня

Неудачный день для строительства, ремонта, починки предметов - все пойдет наперекосяк.

Супругам не стоит сегодня ссориться, доказывать свою правоту, вспоминать былые обиды, а также проводить целый день порознь, иначе отношения могут испортиться.

Нельзя сегодня злословить, мстить, проклинать других людей, желать зла, иначе такие проклятия вернутся вам бумерангом.

Переедать сегодня - к проблемам с желудком.

Нельзя спать допоздна, лениться, откладывать важные дела, а также делать свою работу недобросовестно, иначе в жизни начнутся неудачи и финансовые проблемы.

Приметы погоды 14 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если липа уже отцвела, то будет ранняя осень.

Птицы купаются в лужах - к жаркой погоде.

Стрекозы громко стрекочут - скоро погода испортится.

Короткий дождь сегодня сулит сухую погоду. А если дождь идет целый день, то весь июнь будет мокрым.

Домашние животные не хотят выходить на улицу - к непогоде.

Если прошла гроза, то будет хороший урожай зерновых культур и ягод.

Пауки активно плетут паутину - дождя в ближайшие дни не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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