Народный праздник 12 июля известен под названиями Прокл-плакальщик, Прокл-великие росы, Проклов день, Петров день, Петр и Павел.

Православная церковь Украины 12 июля по новому стилю чтит мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина и мученика Феодора Киевского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали апостолов Петра и Павла.

Наши предки в народный праздник 12 июля усиленно работали на поле, собирая сено. Работу старались закончить до того, как начнется сезон дождей и зерно начнет гнить.

Праздник 12 июля получил название Прокл-великие росы. Согласно приметам, в эту дату на траве появляется крупная роса, которая приносит большую пользу. На поле с росой люди выпасали домашний скот и умывались сами. Есть ещё одного примета этого дня: сегодня стоит немного поплакать и пожалеть себя. Такой обряд принесет человеку радость и спокойствие, а горюющим поможет облегчить горе.

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По старому стилю сегодня отмечается День Петра и Павла. Украинцы отмечали этот праздник в большим размахом. Долгой была подготовка к празднику: обязательно убирали дом изнутри и снаружи, а также приводили в порядок сад. В само торжество дети играли и качались на качелях, а хозяйки пекли обрядовое печенье - мандрики.

В этот народный праздник люди старались хорошо себя вести, совершать добрые дела и не грешить. Христиане верили, что апостол Петр 12 июля наблюдает за всеми с небес и решает, кто достоин попасть в рай.

12 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру честные, справедливые, великодушные. Способны на добрые и бескорыстные поступки. Рожденные 12 июля люди умные и способные, но скрывают свои таланты и не любят привлекать внимание. Им суждено прожить долгую жизнь.

Что нельзя делать 12 июля

Не стоит сегодня купаться в водоемах, особенно в необустроенных для купания местах. Повышается риск несчастных случаев на воде.

Не стоит сегодня заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукоделием.

Переедать и злоупотреблять алкоголем сегодня - к проблемам с желудком в будущем.

Неудачная дата для финансовых дел, крупных покупок, оформления кредитов.

Не ругайтесь матом сегодня, иначе по жизни будут преследовать неудачи.

Приметы погоды 12 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь, то весь июль будет дождливым.

В лесу много грибов уродилось - к прохладному лету.

Первая половина дня солнечная, а после полудня появились тучи - скоро погода испортится.

Цикады и кузнечики громко стрекочут - к жаре.

В течение дня часто меняется погода - июль будет переменчивым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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