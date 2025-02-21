21 февраля по новому стилю обладательницы княжеского имени Ольга празднуют свой день ангела. Поздравьте в этот день своих дорогих Олечек и знакомых Ольг - креативные идеи того, как поздравить именинниц вы найдете в подборке ниже.
Когда день ангела Ольги - основные даты
Имя Ольга имеет две версии происхождения. По одной из них значение имени Ольга в переводе со скндинавского - "ясная", "светлая", "святая". Вторая версия гласит, что им походит с древнеславянского и в переводе значит "большая", "сильная", "светлая".
День ангела Ольги по церковному календарю отмечают 6 раз в году:
- 28 января по новому стилю - 10 февраля по старому;
- 21 февраля - 6 марта (или 5 марта, если год высокосный);
- 1 марта - 14 марта;
- 4 июля - 17 июля;
- 11 июля - 24 июля;
- 10 ноября - 23 ноября.
Главные именины у Ольги - 11 (24) июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги.
День Ольги 2025 - поздравления своими словами и открытки
Олечка, поздравляем с именинами!
Тебе, самому доброму и светлому человеку, которого знаем, от всей души желаем здоровья и удачи по жизни. Пусть ничто и никто не омрачит твоих глаз, пусть твоя неповторимая улыбка радует нас день ото дня. Счастья тебе, дорогая.
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Дорогая Олечка, у тебя сегодня именины!
Улыбок тебе побольше, хороших людей рядом, ангела верного и ключи от счастья. Пусть все у тебя будет хорошо, пусть все плохое твоя заступница отведет. Будь хранима Господом и любима людьми. Обнимаю.
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С днем ангела Ольги!
Желаю имениннице в праздник тепла, спокойствия и мира. Пусть твой ангел бережет тебя в моменты опасности и радуется вместе с тобой в моменты счастья. Помни, что он и мы вместе с ним - всегда рядом и всегда будем твоим тылом. Спасибо тебе за твой свет.
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Олька, "зажигалка", с именинами тебя!
Желаю лучшей подруге неиссякаемого оптимизма и улыбок! Великих побед, больших достижений, любви и достатка. Таких людей, как ты - единицы, и ты достойна самого лучшего. Нечаянных тебе радостей, и побольше!
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Оля, с именинами!
В день твоего ангела желаем тебе его постоянной поддержки, а от окружающих - доброты, любви и понимания. Мечты пусть сбываются, все плохое - проходит мимо. Пусть святая заступница Ольга дарует тебе Божью благодать и защиту. Будь благословенна и счастлива!
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