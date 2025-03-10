Дата 10 марта известна многими международными и украинскими праздниками.

Сегодняшняя дата известна интересными народными обычаями и запретами. Мы рассказали любопытные факты об этом дне - узнайте, какой праздник 10 марта отмечают украинцы и что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников Киприана, Дионисия, Василисы Коринфской и многих других. По старому календарю верующие вспоминают патриарха Тарасия Константинопольского.

Читайте на нашем сайте подробнее о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине посвящен одному из наших национальных символов. 10 марта мы отмечаем День государственного гимна Украины. Ровно 160 лет песня "Ще не вмерла Україна" была впервые исполнена в польском Перемышле. В День гимна принято слушать и исполнять разные его версии.

Также украинцы отмечают День памяти Тараса Шевченко. Великий Кобзарь умер 10 марта 1861 года, 164 года назад.

В эту дату родились такие известные украинские деятели: повстанец против помещиков Устим Кармелюк, селекционер растений Владимир Моргун, певец Тарас Петриненко.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 10 марта праздник Международный день волынки. Торжество посвящено всем музыкантам, освоившим этот необычный и сложный инструмент.

Другие известные сегодня праздники - День парика, День женщин-судей, День Марио, День тормозка, День проверки батареек, День удивительностей.

Из мировых выдающихся деятелей родились 10 марта писатель Борис Виан, певица Керри Андервуд, актриса Шерон Стоун, актер Чак Норрис

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Василисин день. Наши предки встречали весну, пересаживаясь с саней на телеги. В сундуки прятали теплую одежду и доставали лёгкие вещи. Хозяйки мыли окна, чтобы в дом попадало больше солнечного света.

По давним народным приметам, 10 марта стоит провести уборку в доме, подмести полы и перестирать постельное белье. Такая процедура поможет изгнать все болезни и неприятности из жилья.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя желать зла другим людям, иначе пожелание вернется к вам бумерангом. Под запретом переедание, злоупотребление алкоголем, жадность. Верующим не стоит есть мясо, яйца и молочные продукты, чтобы не нарушить Великий пост.

Известны такие погодные приметы этой даты:

синицы громко поют - к потеплению;

сильно капает с крыш - к половодьям;

если на иве набухли почки, то заморозков больше не будет;

утренний туман предвещает сырость и сильный ветер.

Погода 10 марта будет сухой и теплой, с облачным небом и небольшим ветром.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 10 марта отмечают Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

По старому стилю в праздник 10 марта поздравляют Александра, Антона, Евгения, Тараса, Федора.

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