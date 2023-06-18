Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы дня и что нельзя делать.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие, традиции и приметы этого дня, а также что нельзя делать 18 июня - рассказываем в материале.

Перенесение мощей благоверного князя Игоря и память Игоревской иконы Божией Матери отмечают 18 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать их будут 5 июня.

Церковный праздник сегодня, 18 июня - перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского

Князь Игорь жил в первой половине ХІІ века и был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского и правнуком святого Ярослава Мудрого.

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Это были времена княжеских раздоров между потомками Ярослава - Ольговичами и Мстиславовичами. Старший брат Игоря, киевский князь Всеволод, в 1146 году, назначил Игоря своим наслединком - и он оказался поневоле втянут в борьбу за престол. Княжение Игоря продолжалось менее двух недель - в битве под Киевом с князем Изяславом, войско предало Игоря и перешло на сторону противника. Князя взяли в плен, где он тяжело заболел и едва не умер. Уже будучи тяжело больным, Игорь попросил разрешения принять монашество, и вскоре сделал это в Феодоровском монастыре в Киеве с именем Игнатий.

Князь выздоровел и вел богоугодную жизнь в молитве и покаянии. Но уже через год во время богослужения, когда Игорь молился перед иконой Богоматери, ворвалась толпа ненавистников Ольговичей и жестоко забила князя до смерти. Когда вечером тело князя внесли в храм, то произошло чудо: зажглись все храмовые свечи.

Похоронили Игоря на окраине Киева в монастыре святого Симеона. У мощей князя начали происходить чудеса. В 1150 году Святослав Ольгович, князь Черниговский, перенес мощи своего брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

Церковный праздник сегодня, 18 июня - памяти Игоревской иконы Божией Матери

Икона Божьей Матери, перед которой молился князь Игорь в последние минуты своей земной жизни, стала называться Игоревской.

Она была создана примерно в конце XIV - начале XV веков и считалась чудотворной. В начале ХХ века икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В 1924 году было принято решение о ее реставрации, после которой местонахождения иконы стало неизвестно. По одной из версий сейчас она находится в Третьяковской галерее, в Москве.

Какой сегодня праздник - народные приметы 18 июня

По приметам дня судили о погоде и урожае:

трава утром пахнет - пойдет дождь;

туман над водой - к урожаю грибов;

много росы - к богатому урожаю;

стоит ясная и теплая погода - будет хороший урожай зерна.

Считалось, что с этого дня начинаются самые короткие - воробьиные - ночи. В народе день называли Дорофеев - в честь священномученика Дорофея, епископа Тирского, погибшего за христианскую веру при императоре Диоклетиане. Святого также почитают 18 июня.

Что нельзя делать на церковный праздник 18 июня

Среди запретов этого дня такие:

запрещено ругаться, ссориться, желать кому-либо зла;

нельзя отказывать в помощи нуждающимся;

не следует рассказывать сон.

Продолжается Петров пост 2023, поэтому нельзя нарушать его правила.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 18 июня

Сегодня можно помолиться Игоревской иконе Божией Матери - к ней обращаются с просьбами исцелить от тяжёлых болезней, а также просят у нее мира.

В этот день принято заниматься хозяйством и домашними хлопотами. Считается, что если 18 июня выполоть все сорняки на огороде и в саду, то они больше не вырастут. Наши предки в этот день искали сон-траву, которую носили как оберег от нечистой силы и закладывали ее в фундамент при строительстве нового дома. Сновидения в этот день считаются вещими.

Тем, кто постится, сегодня разрешается горячая пища с маслом и вино. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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