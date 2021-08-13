13 августа христианская церковь почитает память святого мученика Евдокима.

Праведный Евдоким родился в IX веке в благочестивой семье христиан. В осознанном возрасте поступил на военную службу и отчаянно верил в Господа. Соблюдал пост, читал молитвы и священные книги, дал обет безбрачия и целомудрия. Мирно скончался в 33 года, мощи его были перенесены в Византию.

Всю свою жизнь Евдоким помогал бедным, именно поэтому считается покровителем всех нуждающихся. Народный праздник 13 августа отмечают в честь этого святого, молясь ему о помощи и здравии. Также сегодня празднуют Успенское заговенье.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти святых мучеников

Вениамин Казанский родился в 1874 году в семье священника. В 20 лет был пострижен в монахи, до 1905 года сделал стремительную "карьеру". Стал иеромонахом, затем - архимандритом и ректором Самарской Духовной семинарии, затем - ректором Санкт-Петербургской Духовной семинарии.

Часто Вениамин служил в церквах, расположенных на окраинах. Он мог словом привлечь к молитве и столичную интеллигенцию, и рабочих людей. В мае 1922 года Вениамин обратился к пастве, призывая отречься от обновленческого раскола. Его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности и сокрытии церковных ценностей. В ночь с 12 на 13 августа расстреляли.

Читайте такжеИменины 13 августа: какое имя дать ребенку и у кого день ангелаСвятой мученик Сергий в 1920 году принял монашество, позже стал иереем. Вел аскетичный образ жизни, посвящая себя молитве. В сане архимандрита стал настоятелем Патриаршего подворья в Петрограде. В 1922 году был расстрелян вместе с владыкой Вениамином.

Мученик Юрий был профессором уголовного права в Петроградском университете, читал лекции об истории Церкви. Считал, что специальный патронат для арестованных и суды для малолетних преступников необходимы. Занимался благотворительностью. В 1922 году был арестован и расстрелян вместе с владыкой Вениамином и священномучеником Сергием.

Мученик Иоанн происходил из Одессы. Был присяжным поверенным и юрисконсультом. Занимал должность члена правления Общества объединенных петроградских православных приходов. В 1922 году был арестован и расстрелян с Вениамином, Сергием и Юрием.

Приметы 13 августа

сильный ветер в Евдокимов день предвещает снежную зиму;

уж греется на солнышке - к скорому дождю;

если над лесом виден туман, можно идти за грибами - соберете хороший урожай.

Что сегодня нельзя делать

совершать важные и крупные покупки;

отказывать людям в помощи;

ругаться и ссориться;

выбрасывать остатки еды со стола.

Что можно делать 13 августа

Наши предки в этот день готовили блюда из репы. Работали в саду и огороде, наводили порядок дома. Также 13 августа можно выходить замуж и жениться.

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Автор: Кристина Кащавцева